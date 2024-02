Tra lunedi e martedi primo ATTACCO all’alta pressione con MALTEMPO su diverse zone d’Italia

L’alta pressione sta raggiungendo in queste ore il massimo della sua potenza, garantendo l’ennesima giornata con temperature fuori norma da nord a sud. Nell’arco della settimana prossima, il mostro anticiclonico verrà minato in due tempi: una prima perturbazione (più debole) agirà sull’Italia tra lunedi e martedi, mentre un peggioramento più intenso ci interesserà nella seconda parte della settimana.

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle prime ore di martedi 20 febbraio:

1 di 1 ‘

Il mostro anticiclonico tenderà ad arretrare verso ovest, lasciando spazio ad una perturbazione che scenderà dall’Europa centrale verso l’Italia. Nella giornata di martedì 20 febbraio si formerà anche una blanda depressione al meridione che dispenserà instabilità in loco, associata ad un modesto calo delle temperature.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, lunedì 19 febbraio:

1 di 1 ‘

La nostra Penisola verrà interessata da molta nuvolosità in transito da nord-ovest verso sud-est. Qualche nevicata sarà possibile sui settori esteri delle Alpi, mentre alcuni piovaschi si faranno vedere nel pomeriggio su Marche, Abruzzo, Sardegna e al sud, ma cose di poco conto. Qualche piovasco non si esclude anche sul Friuli, per il resto tempo asciutto. Lieve e parziale calo delle temperature laddove avremo la nuvolosità più intensa ed eventuali fenomeni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 20 febbraio:

1 di 1 ‘

Rovesci su Sardegna, Abruzzo e su tutto il meridione specie su Sicilia e Calabria dove si avranno anche dei temporali. Nell’arco della giornata si farà strada qualche piovasco in rientro da est sulle regioni settentrionali, ma cose di poco conto, per il resto il tempo resterà asciutto.

Temperature in calo al meridione e lungo il versante adriatico, pressochè stazionarie altrove. Venti ovunque in rinforzo da nord-est.