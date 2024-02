Italia colpita da PIOGGE e NEVICATE a più riprese: mappe inquietanti, ma i modelli litigano su…

Piogge e nevicate colpiranno ancora per diversi giorni il nostro Paese e gli scenari proposti stasera dai modelli sugli accumuli previsti tra giovedì e domenica sono piuttosto inquietanti.

I modelli però litigano sulle temperature che caratterizzeranno l’evento più significativo, quello di domenica 3 marzo.



Secondo il modello americano infatti ad accompagnare il fronte freddo ci sarebbero temperature leggermente inferiori allo zero a 1500m e questo consentirebbe alle nevicate di guadagnare anche quote inferiori ai 1000m, mentre secondo il modello europeo ed altri, tale limite risulterebbe decisamente più alto, a fronte di un’isoterma di zero grado che si raggiungerebbe solo a partire dai 1800-2000m

DI conseguenza difficilmente si potrebbero registrare nevicate al di sotto dei 1300m; tutto però è ancora in dubbio, non l’intensità del fronte in transito, che sarà di breve durata ma particolarmente intenso, come si nota qui:

Le conseguenze precipitative nel momento più intenso del peggioramento tra le 13 e le 16 di domenica 3 marzo:

Notate la differenza termica tra i due modelli principali a 1500m per lo stesso intervallo temporale, guardate prima il modello europeo con il freddo che resta ancorato oltralpe fino al passaggio frontale:

Qui invece il modello americano che opta per uno sfondamento del freddo anche durante il passaggio frontale con momenti nevosi che, stante l’intensità della perturbazione, potrebbero coinvolgere facilmente le quote collinari, specie dell’alto Piemonte, della Valle d’Aosta, poi dell’Appennino ligure e persino della Lombardia:

Con simili termiche la neve nella notte su lunedì 4 marzo potrebbe finalmente imbiancare a quote basse anche l’Appennino centrale, ma abbiamo come l’impressione che molto ancora debba essere scritto sul passaggio di questo fronte, soprattutto a livello termico. Seguite gli aggiornamenti!

Quanto agli accumuli generali tra giovedì e domenica, diamo uno squardo al modello ICON: