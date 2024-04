Irruzione FREDDA per giorni con risvolti perturbati e NEVE anche in pianura su…

Un canale depressionario si è scavato dalla Scandinavia al Mediterraneo, dove ad intermittenza affluiscono affondi freddi anche intensi, responsabili di forte instabilità, a tratti perturbata, specie al centro-sud sino a domenica, poi toccherà al nord, dove sono previste nevicate a quote eccezionalmente basse per il periodo, su parte del Piemonte probabilmente a tratti anche in pianura.

Vediamo dapprima i risvolti barici previsti per lunedì 22 aprile:

Ed ecco le conseguenze termiche a 1500m:

E di conseguenza quelle nevose con la sommatoria dei fenomeni tra domenica 21 e martedì 23 aprile, notate in verde come la neve si spinga sulla pianura piemontese e invada i fondovalle alpini ed appenninici, forse eccessiva invece la lettura della neve sin sul mare sulla costa ligure, abbondanti anche le nevicate sull’Appennino abruzzese e laziale:

Le precipitazioni per tutto il periodo compreso tra sabato 20 e mercoledì 24 risulteranno abbondanti su molte regioni, come abbiamo visto nell’immagine di copertine, accompagnate da un clima quasi invernale al nord e su parte del centro.

Nei giorni successivi previsto un miglioramento ma solo temporaneo perché l’instabilità rimarrà attiva anche tra il 25 e il 27 aprile, pur con temperature in rialzo, Un nuovo peggioramento secondo il modello europeo potrebbe intervenire da domenica 28 ma con caratteristiche più primaverili: