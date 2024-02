Inizio settimana non esente da MALTEMPO, ma solo su alcune regioni

La forte perturbazione che ha determinato accumuli piovosi molto più simili al periodo autunnale che invernale, si muove lentamente verso levante. Nella giornata odierna darà effetti segnatamente al centro, al sud ed in parte anche sul nord-est con rovesci, nevicate sulle Alpi e forti venti occidentali. Al nord-ovest la situazione si presenterà invece più variabile, con il rischio di pioggia che sarà più basso.

Come evolverà il tempo in Italia all’inizio della settimana prossima? La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di lunedi 12 febbraio:

1 di 1 ‘

Notiamo un’ansa di bassa pressione che interesserà ancora il nostro Paese. L’alta pressione però si rifarà di nuovo, sotto con il consueto schema iberico e da mercoledi interesserà nuovamente l’Italia con clima mite ed assenza di fenomeni almeno fino a venerdì.

Quali saranno le condizioni del tempo in Italia? La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell’arco della giornata di lunedi 12 febbraio:

1 di 1 ‘

In evidenza il basso Tirreno, in modo particolare il Cilento e la Calabria Tirrenica, dove avremo ancora rovesci occasionalmente accompagnati da temporali. Avremo anche dei piovaschi localizzati sulla Sardegna ed in genere nelle aree interne del centro e del sud con fiocchi di neve oltre i 1400-1500 metri. Sul resto d’Italia il tempo dovrebbe migliorare con belle schiarite, assenza di fenomeni e temperature miti di giorno.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco di martedi 13 febbraio:

1 di 1 ‘

Le correnti si disporranno da nord, ma sull’Italia non arriverà il freddo, ma solo aria più fresca. Rovesci saranno possibili lungo il medio-basso versante adriatico e al sud, ma non dovrebbero dispensare accumuli degni di nota. Su tutte le altre regioni tempo buono ed aumento delle temperature.