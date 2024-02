NEVICATE sulle Alpi? Pochi centimetri, tanta pioggia alle quote inferiori

Solo localmente le nevicate degli ultimi giorni sono risultate generose, per il resto non siamo andati oltre i 15-20cm oltre i 1800m e solo oltre i 2200m ne sono arrivati dai 30 ai 40cm, una magra consolazione visto che sotto i 1500m è caduta solo pioggia e tanta. Drammatica addirittura la situazione nelle stazioni poste mediamente a 1000-200m di quota che hanno visto il manto fondere inesorabilmente. Chi non può contare dell’appoggio su piste di alta quota (come ad esempio Bormio 2000) ora dovrà inventarsi un miracolo per portare a termine la stagione.

Qui la situazione a Pila, in Valle d’Aosta, dove per fortuna le precipitazioni sono arrivate relativamente generose, non è piovuto e ora ci si gode il ritorno del sole:

Non è andata molto bene a Livigno con soli pochi centimetri e in mezzo tanta pioggia, come a febbraio non si era mai visto:

Alternanza tra pioggia e neve anche a Foppolo e Lizzola nella bergamasca, dove comunque alla fine ci sono stati più vantaggi che danni, visto che qualche centimetro è rimasto al suolo e si continuerà a sciare senza problemi durante le prossime settimane:

A Madonna di Campiglio temperature sempre al limite e neve intermittente in paese, al cessare dei fenomeni le temperature sono salite e in paese lo spettacolo è questo attualmente:

Finalmente la neve ha deciso di visitare Pusteria e Val Badia in Alto Adige con diverse località finalmente imbiancate o leggermente imbiancate, come qui a San Cassiano in Badia:

I fenomeni però dovrebbero cessare entro il pomeriggio e non si attendono che pochi centimetri ormai. Insomma un mezzo flop, del resto annunciato, con l’abbondanza che ha riguardato solo le alte quote.