Inizio settimana INVERNALE sull’Italia: arriverà FREDDO e NEVE a bassa quota, ecco le aree coinvolte

Dopo il maltempo, arriverà finalmente il freddo sull’Italia. Lo sbilanciamento dell’alta pressione verso lidi settentrionali farà insorgere sulla nostra Penisola correnti fredde orientali che interesseranno in modo particolare le regioni settentrionali, le aree interne del centro e il versante adriatico. Sono attese deboli nevicate sui versanti esposti alle correnti orientali oltre ad una generale diminuzione della temperatura. In altre parole, si farà vedere un po’ di inverno, dopo la stagione inesistente che abbiamo avuto fino ad ora.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, lunedi 8 gennaio:

1 di 1 ‘

Ancora tempo molto instabile al sud e sulle Isole con rovesci ed anche temporali specie sulla Sicilia e sulla Calabria. Vi saranno anche venti forti occidentali e mari in burrasca.

Sul resto d’Italia inizierà a prendere piede il flusso freddo orientale. Tempo in miglioramento sull’Emilia Romagna, ma con qualche nevicata in Appennino oltre i 600 metri. Qualche nevicata anche sul Piemonte occidentale oltre gli 800 metri e tra Abruzzo e Molise oltre i 1000 metri. Temperature in calo ad iniziare dai settori di levante.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 9 gennaio:

1 di 1 ‘

Aria fredda ormai in piena azione al nord e lungo il versante adriatico. Qualche fiocco di neve oltre i 200-300 metri tra Romagna e Marche, 400-600 metri tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Brevi nevicate anche sul Piemonte occidentale oltre i 400 metri. Rovesci, ma meno intensi ed estesi rispetto alla giornata precedente, colpiranno Sardegna, Sicilia e sud Calabria. Venti in genere dai quadranti orientali o settentrionali, temperature in calo su tutta l’Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località