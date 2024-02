Incombe di nuovo l’alta pressione, ma su alcune regioni residuo MALTEMPO

La saccatura poderosa che ha fatto cadere molta pioggia su gran parte delle nostre regioni tende a spostarsi verso levante, attenuandosi progressivamente. Tra oggi e domani sarà comunque in grado di dispensare fenomeni di instabilità al sud e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d’Italia la situazione del tempo tenderà a migliorare.

Non sono buone le prospettive almeno fino al 20 febbraio; sembra infatti che l’alta pressione abbia nuovamente intenzione di “divorare” ciò che resta dell’inverno italico, proponendo scenari ben noti da nord a sud, ma andiamo con ordine.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 13 febbraio:

Ancora rovesci o temporali saranno presenti tra il Cilento, la Calabria Tirrenica e il nord-ovest della Sicilia. Piovaschi anche nelle aree interne dell’Italia centrale, sulla Sardegna e sul nord-est, qualche fiocco di neve in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Su tutte le altre regioni tempo in progressivo miglioramento. Attenzione ancora ai venti forti occidentali sui bacini meridionali e prospicienti la Sardegna con mari in cattive condizioni.

Queste sono le temperature attese alle ore 15 di oggi pomeriggio in Italia:

Valori complessivamente miti. Più freddi solo nelle aree interne dell’Appennino centro-meridionale, punte di 16-17° su Sicilia e Sardegna.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, martedi 13 febbraio:

Le correnti tenderanno a disporsi da nord portando un po’ di aria fredda lungo il versante adriatico e al sud, dove si attiveranno rovesci e qualche nevicata oltre i 1200-1300 metri. Su tutte le altre regioni condizioni di tempo soleggiato e temperature in aumento.