Colpo di scena? Il modello europeo rilancia a sorpresa le quotazioni dell’inverno

L’inverno cammina per la strada leggero, ed un pensiero gli passa per la testa

forse la stagione non è stata tutta persa

forse qualcosa s’è salvato

forse davvero non è stato poi tutto sbagliato.

Glielo sta facendo pensare il modello europeo che stasera rilancia in zona Cesarini una configurazione che ha qualcosa del suo DNA.

E’ un movimento del suo nemico per eccellenza a risollevarne in parte le sorti a cavallo tra il 18 febbraio e la terza decade del mese. Lo vediamo qui, dall’emissione serale del modello:

Un paio di vortici ciclonici infatti si potrebbero infilare da nord verso sud approfittando in parte proprio della risalita dell’anticiclone verso l’Irlanda e poi addirittura in direzione della Scandinavia entro il 20 febbraio, determinando moderato maltempo e temperature tardo autunnali o simil invernali su molte zone del Paese.

La risalita dell’anticiclone potrebbe venir soffocata da un’accelerazione delle correnti da ovest tale da farla coricare parzialmente sul centro Europa, ma anche in questo modo l’aria fredda potrebbe continuare ad affluire verso sud, con l’obiettivo (magari ancora troppo velleitario) di raggiungere anche l’Italia, come vediamo da questa ultima mappa termica a 1500m (notate il blocco freddo sul nord-est del Continente che si avvicina all’Italia):

Ma cosa dice la media degli scenari? Dice che la spinta verso nord-est dell’anticiclone è oltremodo possibile, ma da qui a lasciare campo libero a scorribande di tipo invernale anche sull’Italia ancora ce ne passa, ci sono troppi nodi da sciogliere ancora, tuttavia rispetto alle pessime emissioni delle ultime ore, questo è un nuovo segnale di vita, almeno per il meridione e su parte del centro a livello di conseguenze precipitative:

Siamo tuttavia davvero alle battute finali, se sbaglierà anche questi ultimi colpi, all’inverno non basterà affrontare i sensi di colpa per cancellarli da questo viaggio, per lui sarà solo un fallimento, comunque lo giri. Trepidate con noi…