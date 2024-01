Il vortice polare “sbaglia manovra” e l’Italia si ritroverà presto senza inverno

Era tra le ipotesi ma speravamo non si verificasse proprio quella, la peggiore! E invece se qualcosa può andare storto, puntualmente ci va. Solitamente intorno al Polo i venti si muovono da ovest verso est e ogni tanto si sviluppano delle onde che spingono il freddo verso sud, altrimenti non ci sarebbe mai alcuno scambio di calore tra le latitudini e sulla Terra il clima sarebbe a compartimenti stagni.

Quando un anticiclone si spinge verso il Polo avvettando aria mite, generalmente si innesca una risposta fredda verso sud e alle nostre latitudini si vive una situazione invernale, ma quando l’anticiclone se ne va a spasso tra la Groenlandia e il Polo, succede che un ramo del vortice polare, invece di scendere verso sud, se ne torna verso ovest (movimento antizonale, cioè contrario alla normale circolazione) e l’inverno con tutto il suo freddo, in parte se ne rimane su alle alte latitudini, in parte converge verso una depressione in pieno Atlantico, che approfittando della fuga dell’anticiclone verso nord, si intrufola da ovest, completando la congiura anti-inverno per l’Italia. E’ tutto descritto sotto nella mappa emisferica, che parla da sola.

L’Italia naturalmente finirà in un flusso da ovest con l’anticiclone africano oltretutto in parziale protezione. Insomma una seconda parte di gennaio da incubo, con il sud che tornerà a godersi una primavera anticipata e un clima autunnale tra nord e parte del centro con qualche pioggia e quota neve alle stelle in Appennino, ma spesso anche sulle Alpi.

Una vera tragedia per la stagione invernale. Vedete bene in questa mappa emisferica a 1500m di quota per metà gennaio come quasi tutto il freddo rimanga sul Polo, tranne come al solito l’area del nord America, ma lì il vortice polare riesce sempre ad allungare la sua “fredda mano”.

L’anomalia sul Mediterraneo è già vistosa ma lo diverrà ancor più nei giorni successivi. Praticamente il mese che dovrebbe risultare il più freddo dell’anno, risulterà alla fine eccezionalmente mite come dicembre, un vero disastro, proprio quando invece ci sarebbero state le premesse per vivere un episodio invernale se solo il blocco dell’anticiclone tra Atlantico e Groenlandia avesse tenuto.

E l’anomalia termica sul Mediterraneo potrebbe diventare spaventosa, guardiamola insieme a 1500m prevista per mercoledì 17 gennaio, solo al nord complice le nubi e qualche pioggia più frequente si limiteranno i danni, guardate il freddo dove se ne va a finire, piuttosto che su di noi punta il pieno Atlantico:

Quando si uscirà da questa situazione? Quando si instaura una simile circolazione è capace di durare parecchio.

