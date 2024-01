Breve acuto del FREDDO sull’Italia, ci sarà anche la NEVE?

Il freddo riuscirà faticosamente a raggiungere parte delle regioni italiane nelle prossime 24-36 ore. Rispetto a ciò che veniva pronosticato qualche giorno fa, l’ondata di aria fredda è stata un po’ edulcorata, ma un po’ di inverno si farà vedere nei prossimi due giorni sulla nostra Penisola, segnatamente al nord e su parte delle regioni centrali.

Scarsi i fenomeni annessi; avremo infatti deboli nevicate tra la serata e la prossima notte su alcune aree del nord e parte della dorsale appenninica centrale, ma si tratterà davvero di poca cosa.

Iniziamo con l’immagine satellitare in movimento che inquadra la situazione attuale in Europa:

L’aria fredda da est sta iniziando ad affluire in queste ore sull’Italia, ammassando nubi su parte del nord-ovest e il versante adriatico. Qualche rovescio si attarda ancora tra la Sardegna e il meridione, per il resto il tempo si presenta abbastanza buono.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, mercoledi 10 gennaio:

Ecco le nevicate che tra questa sera e la prossima notte potrebbero interessare la fascia prealpina settentrionale ed occidentale sopra i 400 metri. Non sembrano al momento possibili nevicate in pianura se non con fenomeni di pioggia mista a neve.

Qualche fiocco di neve sarà possibile anche sull’Appennino centrale, versante adriatico, sopra i 500 metri ed al sud, sopra gli 800-1000 metri. Rovesci ancora possibili tra Sicilia e Sardegna, per il resto tempo asciutto.

Sul fronte termico, questi sono i valori attesi in Italia alle 14 del pomeriggio odierno:

Temperature basse al nord, nelle aree interne del centro e lungo il versante adriatico, con valori anche sottozero nelle aree appenniniche abruzzesi. Più mite il clima sul Tirreno e le Isole con punte di 15° in Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, mercoledi 10 gennaio:

Residue nevicate oltre i 300-400 metri al primo mattino sui settori pedemontani del nord-ovest, ma in veloce attenuazione. Nubi in aumento sulle Isole e il basso Tirreno con piogge dalla sera, per il resto tempo asciutto a parte qualche locale precipitazione tra Marche e Abruzzo. Freddo al nord e al centro.