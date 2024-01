L’inverno vero NON sfonderà sull’Italia ancora per parecchio

L’inverno si affaccerà sull’Italia solo per una manciata di giorni, diciamo fino a domenica 14.

Poi torneranno i soliti problemi. Il freddo vero ancora una volta non riuscirà a sfondare nel Mediterraneo.



Lo abbiamo già ripetuto in numerosi articoli, i problemi erano troppi perché la massa d’aria fredda potesse raggiungere l’Italia senza che intervenissero gli ostacoli già ampiamente individuati:

1 la posizione dell’anticiclone sulla Groenlandia che veicolerà il freddo verso ovest anziché verso sud.

2 la mancanza di un vero blocco in Atlantico che possa fermare l’avanzata dell’aria mite da ovest, che verrà sospinta verso di noi dal ramo più basso della corrente a getto, che si muoverà regolarmente verso il Mediterraneo.



Di conseguenza ecco le medie dei principali modelli matematici, cominciando da quello americano, che per metà mese vedono TUTTI la stessa soluzione mite, da fine inverno, da GEMME pronte sugli alberi:

Ne deriverebbe al massimo qualche pioggia passeggera al nord e sul Tirreno con la neve a quote molto elevate sia sulle Alpi che peggio ancora in Appennino. Anche il modello canadese e quello europeo sono sulla stessa lunghezza d’onda:

Ecco infine l’europeo, notare la situazione prettamente primaverile al sud con l’anticiclone africano che abbozza una insperata risalita:

Questa situazione potrebbe proseguire per diversi giorni, sempre che (come si vede in qualche carta decisamente nefasta) non compaia addirittura l’anticiclone a chiudere ogni velleità invernale. Dopo tutte le premesse dei giorni scorsi, era difficile pensare ad un’evoluzione così opaca, e invece non c’è davvero limite al peggio.



L’attendibilità della previsione è del 65%, cioè piuttosto alta.

L’anticiclone groenlandese potrebbe evitare una deriva così occidentale dell’aria fredda e veicolarla invece verso sud. Uhm, ormai sembra veramente difficile che la cosa possa verificarsi, se il tempo trova un assetto, non lo cambia, ma per fortuna la previsione perfetta non esiste, almeno non ancora.