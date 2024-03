Il MALTEMPO non da tregua all’Italia e ruggirà nuovamente domenica!

Anche questa mattina commentiamo una situazione meteo davvero complessa sul Mediterraneo, con l’ausilio delle immagini satellitari in movimento:

La depressione che ieri era posizionata ad ovest della Sicilia sta salendo verso nord, allargando le proprie maglie. Ne deriva un corpo nuvoloso abbastanza invecchiato, ma in grado di generale piogge sparse al nord e su parte del centro oltre a nevicate sulle Alpi. Sulla sinistra dell’immagine notiamo altri corpi nuvolosi che scendono dal nord Atlantico e continuano ad alimentare la struttura instabile che ci sta interessando. Uno di questi, molto intenso, sarà sul settore di nord-ovest domenica con piogge intense e nevicate abbondanti sulle Alpi.

Passiamo alla giornata odierna. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 2 marzo:

I rovesci più forti sono attesi tra il Piemonte e la Lombardia. Rovesci a macchia di leopardo saranno comunque presenti un po’ su tutta l’Italia ad eccezione del meridione peninsulare che vedrà un tempo maggiormente variabile. Quota neve attorno a 1500-1600 metri sulle Alpi.

Vediamo ora il quadro termico che ci aspetta nella prima giornata della primavera meteorologica:

Temperature in contenuto calo al nord e nelle aree interne del centro, stazionarie altrove con punte di 17° sulle estreme regioni meridionali. Non farà quindi freddo.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco dell’intera giornata di sabato 2 marzo:

Giornata variabile/instabile al nord e sul Tirreno con piovaschi, ma anche alcune aperture soleggiate. Peggiora in serata al nord-ovest con rovesci in intensificazione. Ventilazione in rinforzo da sud ovunque e clima abbastanza mite.