Domenica BURRASCOSA su nord-ovest, Toscana e Sardegna: previste PIOGGE intense e NEVICATE copiose!

E’ confermato il forte maltempo in arrivo nella giornata di domenica 3 marzo 2024 al nord e sulla Toscana, precipitazioni violente su aree ristrette ma non per questo meno temibili, rallentate dalla formazione di un minimo depressionario esteso a tutte le quote sino al suolo, a ridosso del Mar Ligure, con occasione per rovesci, temporali, grandinate fuori stagione e naturalmente nevicate a quote comprese tra i 600-800m delle Alpi occidentali e i 1000-1300m dei restanti settori alpini e dell’Appennino settentrionale.

Le precipitazioni insisteranno soprattutto sul settore occidentale del nord, per poi estendersi parzialmente a quello centrale entro la serata di domenica, per poi virare attenuate verso il centro e il sud.

Guardate la posizione del vortice nel pomeriggio domenicale secondo il modello europeo:

Ed ecco le precipitazioni attese dapprima in mattinata e poi nel pomeriggio di domenica sempre per il modello europeo, scarsa invece l’influenza del vortice sul nord-est, mentre entro sera i temporali giungeranno anche sul Lazio:

Ed ecco il movimento del fronte nella notte su lunedì 4 marzo, c’è una tendenza ad una parziale disgregazione ma i fenomeni si estenderanno al nord-est e scivoleranno tra Lazio e Campania, liberando invece Emilia-Romagna e Toscana:

Ed ora vediamo su scala europea lo spettacolare passaggio perturbato così come lo ipotizza il modello inglese UKMO; era da parecchio tempo che a fine inverno non si assisteva a simili passaggi perturbati, anche se è da rimarcare ancora una volta come siano purtroppo associati ad aria non troppo fredda:

Avrete senz’altro letto poi del possibile rientro di aria fredda da est nel corso della prossima settimana: beh, non fateci troppo affidamento, c’è giusto un piccolo vortice che potrebbe muoversi a ritroso sotto l’anticiclone scandinavo e che potrebbe interagire con le correnti atlantiche, ma non si tratterà di chissà quale freddo e oltretutto non è ancora affatto detto che questa massa d’aria transiti sull’Italia, il modello europeo infatti la vede sorvolare il centro Europa e fondersi con la depressione in arrivo sulla Spagna, senza portare freddo da noi, semmai contribuendo solo a riportare precipitazioni entro il 7-8 marzo, ma il quadro barico è tutto da confermare, seguite gli aggiornamenti: