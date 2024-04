Il CALDO ANOMALO si spegnerà: tornano FREDDO, TEMPORALI e la NEVE in montagna

Siamo reduci da un fine settimana estivo a tutti gli effetti. Diverse aree della nostra Penisola hanno superato i 30° e sono caduti numerosi record come si temeva, non solo in Italia, ma anche in Europa.

Ora la fiammata anticiclonica tenderà a spegnersi, con la figura stabilizzante che nei prossimi giorni migrerà sempre più ad ovest, in direzione del vicino Atlantico. Il risultato sarà un flusso di aria fredda settentrionale che verrà scaricato verso l’Europa centrale e l’Italia già a partire dalla giornata di domani, ma con massimi effetti tra giovedi e venerdì.

Iniziamo con l’ultima immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo in Europa questa mattina:

Si notano due azioni contrapposte: la prima fredda ed instabile che ha già raggiunto l’Europa centrale con una prima perturbazione. La seconda afro-mediterranea cha fa salire nubi (per il momento medio-alte) tra la Sicilia e il meridione. Nella giornata di domani, martedi 16 aprile, verremo interessati da queste due perturbazioni con effetti variegati sul nostro Paese.

Iniziamo con il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 15 aprile (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Sarà ancora una giornata abbastanza stabile e abbastanza calda specie al sud, ma con i primi segni di cambiamento. Sulle Alpi arriveranno alcuni piovaschi, così come sulla Sicilia. Per il resto tempo ancora buono con nubi basse sulla Liguria e velature anche dense sulle pianure del nord. Vento in rinforzo di Libeccio o Garbino sul settore centro-settentrionale italico.

Come abbiamo anticipato, ancora per oggi avremo condizioni di CALDO ANOMALO specie al sud. Ecco i valori attesi in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Punte di 32° sulla Puglia, 31° sul Molise e sulla Sicilia occidentale, 30° sulla Calabria Ionica, sulla Sardegna meridionale. Valori di 27-28° lungo il versante adriatico e l’Emilia Romagna. Un primo lieve calo termico interverrà invece sul restante settentrione e l’alto versante tirrenico.

Il cambiamento vero e proprio con l’arrivo dell’aria più fredda lo avremo a partire dalla giornata di domani, martedi 16 aprile. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata in parola:

Rovesci al nord-est con rischio di temporali e possibili grandinate; più sporadici i fenomeni sul restante settentrione e nelle aree interne del centro. Nevicate sulle creste delle Alpi, ma segnatamente sui versanti esteri. Tambureggiante ingresso del vento da nord sulle regioni settentrionali con crollo dell’umidità e progressivo calo termico. Rovesci anche su Sicilia e Calabria, ma in spostamento verso levante, per il resto tempo asciutto, ma ventoso e con temperature in calo.

