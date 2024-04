Meteo Ponte del 25 aprile: che tempaccio!

Da giorni i modelli confermano un’evoluzione meteo decisamente instabile per il ponte del 25 aprile con uno schema barico diverso rispetto a quello degli ultimi mesi. Saranno degli affondi freddi in arrivo dal nord-est del Continente ad attivare depressioni mediterranee al suolo in grado di determinare precipitazioni.

Stamane il quadro più pessimista ci viene evidenziato dal modello europeo da martedì 23 aprile a venerdì 26 aprile, questo lo schema barico dal quale dovrebbe originarsi la fase critica:

Da considerare in seno a questo vortice freddo in quota e al minimo pressorio al suolo, l’afflusso notevole di aria fredda per il periodo, che consentirebbe l’inserimento dell’isoterma di zero gradi sul settentrione con conseguenze nevose a quote collinari, qui le temperature previste a 1500m tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile:

Chiaro che in una situazione del genere le conseguenze depressionarie porterebbero precipitazioni e freddo su mezza Italia, perlomeno al nord e al centro sino al 25-26 aprile. Naturalmente la storia meteo di questo ponte è ancora tutta da scrivere, ma da giorni il quadro barico depone per una configurazione perturbata sul nostro Paese durante il Ponte:

Seguite comunque tutti gli aggiornamenti perché non trattandosi di configurazioni lineari, cioè con il classico andamento ovest-est, ma al contrario, tutto può ancora cambiare. Di certo però si sa che il Ponte non risulterà estivo come il week-end appena trascorso.