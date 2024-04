Giro di vite del MALTEMPO sull’Italia: tanti ACQUAZZONI, ma c’è anche la NEVE

Il primo pacchetto di aria fredda che ha invaso l’Italia ha determinato un discreto numero di temporali nella giornata di ieri. Oggi siamo in attesa di un secondo e più intenso impulso freddo che entrando nel Mediterraneo darà origine al “caos”. Acquazzoni e temporali saranno infatti probabili su molte regioni specie nel pomeriggio e in serata, a cui si assocerà anche un ulteriore calo della temperatura.

Vediamo la situazione di questa mattina attraverso l’occhio vigile del satellite in movimento:

Al momento il tempo peggiore lo troviamo sull’alto e medio Adriatico, ma nuclei temporaleschi sono già presenti tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno, pronti a trasferirsi sulla terraferma non appena il sole darà l’innesco con il suo calore.

Vediamo allora la sommatoria dei fenomeni attesi fino alle 24 di oggi, giovedi 18 aprile:

Tempo instabile su gran parte d’Italia con acquazzoni a macchia di leopardo, più probabili indicativamente sulle regioni centrali. Quota neve in calo fino a 800-1000 metri sull’Appenino settentrionale, 1200 metri su quello centrale.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Temperature in calo al nord e nelle aree interne del centro con alcune aree che non supereranno i 10°. Temperature in calo anche al sud, solo la Sicilia supererà i 20°, con 22° nella sua parte orientale.

Infine, questa è la tendenza del tempo per la giornata di domani, venerdi 19 aprile:

Il maltempo fuggirà verso il medio Adriatico e soprattutto al sud dove avremo temporali anche intensi. Nevicate oltre i 1000 metri sull’Appennino centro-meridionale. In giornata la situazione dovrebbe migliorare con gli ultimi fenomeni che si concentreranno al sud. Su tutte le altre regioni cielo sereno e limpido, con calo termico notturno e possibili locali gelate. Ventoso ovunque per Tramontana.

