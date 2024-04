Attenzione alla GRANDINE nelle prossime ore: ecco dove, occhio alle auto!

Le aree a maggior rischio di grandine nel pomeriggio odierno tra le 14 e le 17.30 sono le seguenti: Piemonte: tra Astigiano, Alessandrino, Cuneese, ma anche Biellese, Novarese, Torinese, Lombardia tra Pavese, basso Milanese, Bergamasca, Bresciano, zona del Garda.

Liguria: dorsale appenninica con sconfinamenti sulla costa di Ponente.

Toscana: tutta l’area appenninica ma anche Fiorentino, Senese e Aretino in primis. Lazio: Frusinate e Pontino, non esclusa anche su Roma.

Campania: soprattutto sul Cilento in sfondamento verso la costa. Puglia: meno probabili ma non escluse a carattere sparso tra Barese, Tarantino e Leccese, isolate sul Gargano.

La grandine potrà essere di piccole, medie dimensioni ma localmente la turbolenza potrebbe portare anche a generare chicchi più grossi e pericolosi. Dunque attenzione alle auto, se state guidando riducete la velocità o fermatevi per attutire i colpi.