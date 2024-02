Forte PERTURBAZIONE in arrivo. Tutto il MALTEMPO di oggi e domani in Italia

L’attesa perturbazione di inizio settimana sta cominciando ad agire questa mattina sul settore di nord-ovest, dove sono presenti piogge e nevicate in montagna. Vediamo subito l’immagine satellitare in movimento per apprezzare meglio il tutto:

Il perno della struttura perturbata, ovvero un minimo barico al suolo, si sta strutturando in prossimità del Golfo del Leone e tenderà a muoversi verso levante nelle prossime ore andando a collocarsi tra il Mar Ligure e la Corsica. Tutto il maltempo che è presente attualmente nel sud della Francia verrà quindi veicolato verso levante ed interesserà il centro-nord della nostra Penisola nella giornata odierna ed in quella di domani (martedì).

Entriamo ora nel dettaglio della giornata odierna, lunedi 26 febbraio con la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle 7 di domani mattina:

In rosso le precipitazioni più forti e le rispettive quote neve. Sul nord-ovest avremo un calo del limite della neve in giornata che si porterà tra i 400 ed i 600 metri. Più alta la quota neve sulle Alpi orientali (900-1000 metri) e sull’Appennino settentrionale (1100-1200 metri); 1500 metri la quota neve sull’Appennino centrale. Possibili rovesci intensi prima sulla Liguria e al nord-ovest, poi in tendenza sul medio-alto Tirreno e la Sardegna. Ancora in attesa le altre regioni con una nuvolosità sparsa, ma con basso rischio di fenomeni.

Passiamo ora al quadro termico riferito alle ore 15 di questo pomeriggio:

Tracollo termico rispetto ai giorni scorsi sulle regioni settentrionali con valori in pianura quasi ovunque sotto i 10°. Più freddo anche nelle aree interne del centro; molto mite invece al sud e lungo il versante adriatico stante il richiamo di venti sciroccali. Previsti 18° sulla Puglia e 17° in Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco di tutta la giornata di domani, martedi 27 febbraio:

Perturbazione bloccata sul posto. Maltempo su quasi tutto il nord e il Tirreno con piogge anche forti. Quota neve in rialzo progressivo nell’arco della giornata, quasi ovunque sopra i 1000 metri (le quote che vedete nella mappa si riferiscono alla mattinata). Niente piogge sul medio-basso Adriatico, al sud e sulla Sicilia che seguiteranno ad essere interessate da un richiamo caldo di Scirocco.