Doppio MALTEMPO entro metà mese: vediamo quando e chi verrà colpito!

Aprile non è mese tranquillo. L’anticiclone non riuscirà ad impedire scorribande perturbate sempre più incisive che indicano che la disposizione barica sull’Europa sta cambiando, dopo mesi caratterizzati da correnti occidentali e clima sostanzialmente mite, anche se piovoso per molte regioni.

Ora l’anticiclone è certamente più incisivo nello spingersi verso nord, ma le saccature scaricano le loro gocce fredde nel Mediterraneo portando instabilità e quando si organizzeranno meglio, cioè a metà mese, potrebbero spingere una lingua fredda direttamente sull’Italia favorendo una fase di maltempo associato ad un brusco calo termico su tutto il Paese.

Cominciamo però da quanto accadrà martedì 9 con il passaggio di questa goccia fredda che si isolerà dalla saccatura in avanzamento da ovest; ecco come la vede il modello americano:

La goccia si isolerà e si muoverà mercoledì 10 attenuata verso il centro-sud con il suo carico di instabilità:

Ecco qualche conseguenza a livello precipitativo tra martedì e mercoledì con i fenomeni a procedere da nord a sud secondo la lettura che ne dà il modello americano:

Dopo un breve intervallo anticiclonico tra il 12 e il 14, che vediamo documentato qui sotto, si presenterà l’affondo nordico di cui abbiamo parlato sopra:

L’affondo sarà notevole e porterà maltempo ovunque a partire dal nord con temporali anche intensi e grandinigeni, il ritorno della neve sulle Alpi e poi una scarica di rovesci temporaleschi anche al centro-sud, con le temperature che si porterebbero di qualche grado al di sotto delle medie:

Ecco le prime conseguenze a livello precipitativo previste per lunedì 15 aprile:

Naturalmente per ora la distribuzione dei fenomeni è puramente indicativa e oltretutto bisognerà aspettare ancora qualche giorno per valutare se questa previsione, stante la distanza temporale, acquisterà ulteriore affidabilità. Al momento è comunque contemplata da molte emissioni ufficiali dei principali modelli matematici. Seguite gli aggiornamenti!