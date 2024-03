Dalla domenica delle Palme a Pasqua possibile TEMPO a tratti perturbato sull’Italia

I modelli matematici confermano una svolta nello stato del tempo da domenica 24 marzo in poi, anche se il grosso per alcuni sembrerebbe arrivare da martedì 26; altri invece vedono nell’affondo freddo del 24 marzo l’origine di una profonda depressione che coinvolgerà tutto il Paese, con pioggia, freddo e anche neve in montagna.

Chi avrà ragione? Intanto la cosa più importante è che la tendenza a procrastinare i peggioramenti non diventi la regola (perché originariamente si pensava che il peggioramento dovesse già prendere forma da giovedì 21 e invece…).

Cominciamo dalla prima opzione: il peggioramento della domenica delle Palme.

Il modello americano propone il guasto con un passaggio molto rapido, limitato al nord e soprattutto al nord-est con un brusco calo termico e con fenomeni in successivo trasferimento lungo il versante adriatico:

Altri modelli, tra cui l’europeo e il giapponese propendono per un guasto a più largo spettro con conseguenze depressionarie generali:

Il modello americano però (e quello canadese), se minimizzano il guasto del 24 marzo, puntano l’attenzione su una lunga potenziale fase perturbata che scaturirebbe da martedì 26 marzo e che non si arresterebbe almeno sino a Pasqua, guardate:

Quando si vede una cosa del genere dalle mappe viene spontanea l’affermazione: “le carte parlano da sole: sarà maltempo”, in realtà bisogna cercare nella media degli scenari se c’è una rispondenza tra le varie emissioni e questa configurazione così votata al maltempo:

Questa rispondenza c’è, il canale depressionario si vede e fa pensare che il peggioramento non sia campato in aria ma che possa tradursi in realtà, con caratteristiche autunnali o tardo invernali. Tenete dunque presente che le feste potrebbero essere in parte bagnate, ma per i dettagli sarà necessario aggiornarsi.