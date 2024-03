Una PERTURBAZIONE porterà un po’ di MALTEMPO in Italia. Quali saranno le regioni maggiormente coinvolte?

L’alta pressione presente sul Mediterraneo si farà sorprendere nelle prossime ore da una veloce perturbazione che transiterà sull’Italia da nord-ovest verso sud-est. Non sono attesi fenomeni intensi, tuttavia qualche rovescio sarà da mettere in conto specie al nord-est, nelle aree interne e lungo il versante adriatico.

La prima mappa mostra la situazione vista questa mattina dal satellite in movimento:

Ecco la perturbazione che si addossa all’arco alpino e le cui nubi alte (colore rosso) riescono a transitare soprattutto sul nord Italia. Sta già determinando precipitazioni in Val d’Aosta (neve solo oltre i 2.000m) e pioviggini sparse in Liguria, su Alpi più settentrionali del Piemonte e della Lombardia. Nell’arco della giornata il fronte attraverserà tutta l’Italia, ma per la localizzazione dei fenomeni facciamo parlare le mappe.

La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle 7 di domani mattina, martedì 19 marzo:

I rovesci interesseranno essenzialmente i versanti orientali, segnatamente il nord-est, il versante adriatico e le zone interne. Più sporadici i fenomeni sul Tirreno e completamente assenti sulle due Isole Maggiori. Qualche nevicata intermittente in Val d’Aosta, ma solo oltre i 2000 metri.

Sul fronte termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Valori molto miti ovunque, più freschi solo nelle aree interne dell’Italia centrale. Punte di 23° in Sicilia, 22° sulla Sardegna e 21° tra Lucania e Puglia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’intera giornata di domani, martedi 19 marzo:

Ancora rovesci sul medio-basso Adriatico e al meridione, anche se nell’arco della giornata la situazione dovrebbe migliorare. Sul resto d’Italia soleggiato e mite.