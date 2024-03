Da metà mese TEMPO MIGLIORE? Non è affatto detto…ecco le prospettive!

Passata la doppia tempesta di pioggia (e di neve sui monti) che ci attende nel fine settimana, il tempo rimarrà instabile al centro-sud tra lunedì 11 e mercoledì 13, a causa della persistenza di una circolazione di aria fresca ed instabile, a cui si andrà sommando l’azione di aria umida da ovest, come vediamo in questa mappa:

Le regioni con tempo migliore risulteranno quelle nord-occidentali, soggette ad un leggero sottovento.

Verso la metà del mese, cioè tra giovedì 14 e sabato 16 marzo, l’anticiclone potrebbe estendere la sua influenza a tutta la Penisola, regalando condizioni di tempo buono ovunque, unitamente ad un rialzo termico che ci proietterà verso un clima decisamente primaverile:

Non dovrebbe però avere lunga durata la parentesi anticiclonica prospettata dal modello americano, infatti da ovest si profila un nuovo intervento delle correnti atlantiche (notate: sempre da ovest, mai da nord): in questo modo le piogge potrebbero tornare in auge già entro lunedì 18, sempre in un contesto mite:

Insomma per ora niente freddo tardivo, nessun importante sbalzo termico, una grande prevalenza delle correnti occidentali invece, come non si vedeva da moltissimo tempo. Seguite comunque gli aggiornamenti!