Da metà aprile tempo più FREDDO ed instabile, e per il Ponte del 25 aprile…

Da metà aprile torna l’aria fredda su tutta la Penisola con temperature in diminuzione e molta instabilità, specie in Adriatico e sul meridione. Secondo il modello americano, ma anche diversi altri, l’azione da nord non si esaurirebbe con il primo affondo del 15-16 aprile, ma proseguirebbe ad ondate sino a domenica 21 aprile.

Da molti mesi ormai non assistevamo ad una configurazione del genere, caratterizzata da una discesa di correnti settentrionali sul bacino centrale del Mediterraneo. Certamente non vogliamo pensare a come se la passerà la Spagna, sempre alle prese con una siccità spaventosa.

Queste sono invece buone notizie per le nostre regioni meridionali, che da tempo aspettavano un’evoluzione del genere:

Vediamo anche a livello termico come potrebbero evolvere le cose a 1500m:

Il grosso del freddo ovviamente rimarrebbe ancorato alle Alpi, ma una parte riuscirebbe comunque a dilagare anche più a sud, mantenendo le temperature leggermente al di sotto delle medie stagionali almeno sino a giovedì 18, mentre un’altra irruzione più intensa, da nord-est, potrebbe incidere maggiormente sulle temperature sino a domenica 21:

Ciò che però salta all’occhio per il terzo giorno consecutivo è la tendenza ad un marcato peggioramento in occasione del Ponte del 25 aprile:

In questo caso infatti le correnti fredde impatterebbero sui Pirenei attivando una circolazione depressione a largo respiro su gran parte d’Italia con maltempo diffuso al nord e al centro, in estensione a parte del sud. Tre indizi fanno ormai più di una prova, l’attendibilità di questa linea di tendenza sta progressivamente crescendo.