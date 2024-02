Arriva una montagna di NEVE! Perturbazioni a raffica sull’Italia sino ad inizio marzo

Arriva la neve! Tanta! Le Alpi faranno il pieno come avevano sperato di fare inutilmente per tutto il resto della stagione. Sono previsti almeno tre passaggi perturbati sul nostro Paese, accompagnati soprattutto al nord anche da un significativo calo delle temperature.

Il primo fronte transiterà tra giovedì sera 22 febbraio e la giornata di venerdì 23 febbraio, nella mappa qui sotto lo vediamo stagliarsi lungo la verticale delle regioni centrali, dopo aver già interessato il settentrione:

Il primo passaggio comporterà anche le prime nevicate sul settore alpino oltre i 1200-1400m circa.

Sabato 24 interverrà ancora un impulso instabile e freddo al settentrione, determinando rovesci di neve sin sotto i 1000m, ma sarà tra domenica 25 e lunedì 26 che arriverà il pezzo forte del peggioramento, un vortice depressionario che starà con noi sino alla fine del mese, dispensando piogge su tutta la Penisola e nevicate sulle Alpi, a tratti a quote basse. In questa mappa termica a 1500m si scorge la diminuzione delle temperature attesa al nord e su parte del centro durante il fine settimana:

Nella mappa successiva ecco il vortice depressionario previsto dalla media degli scenari del modello americano fare il suo ingresso tra domenica sera e lunedì sul nostro Paese:

Nella prima fase le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote molto basse al nord, a causa della resistenza dello strato freddo sopraggiunto sabato; di conseguenza non si esclude nemmeno qualche spruzzata sulle pianure adiacenti alle montagne del Piemonte e della Lombardia e fiocchi generosi sull’Appennino ligure e nei principali fondovalle alpini, poi l’inserimento di aria leggermente più mite, innalzerà il limite sin verso i 1000m:

Qui un primo riscontro degli accumuli nevosi previsti, manca all’appello l’Appennino centro meridionale, ma la mappa si ferma a lunedì 26, non è detto che nei giorni successivi, con lo sprofondamento del minimo verso il centro-sud, non possa affluire aria un po’ più fredda, capace di regalare la neve anche a tutta la dorsale appenninica dalle quote medie. Seguite gli aggiornamenti.