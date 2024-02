MALTEMPO in arrivo con PIOGGIA e TANTA NEVE! Si comincerà tra giovedi e venerdi, ecco le aree coinvolte

Ci siamo! Ancora 48 ore di dominio anticiclonico sempre più zoppicante e poi l’alta pressione dovrebbe puntare altrove, lasciando finalmente il nostro Paese. A partire da venerdi e per diversi giorni non sentiremo più parlare di nebbia, smog ed altre brutture derivate dall’anticiclone; avremo invece a che fare con una situazione dinamica che farà migliorare sensibilmente la qualità dell’aria anche nei luoghi dove al momento risulta quasi irrespirabile.

Ecco la perturbazione “scaccia alta pressione” e “scaccia inquinamento”. La mappa è incentrata nella notte tra giovedi 22 e venerdi 23 febbraio:

L’anticiclone verrà rispedito verso i propri luoghi di origine da un rinforzo delle correnti atlantiche che faranno capo ad un ciclone extratropicale situato a nord della Scozia. Il sistema frontale darà effetti già nella giornata di giovedi, ma con i massimi precipitativi venerdì.

Vediamo ora le aree coinvolte dai fenomeni. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di giovedi 22 febbraio:

Nel corso della giornata arriveranno rovesci sulla Liguria e su tutta la chiostra alpina e prealpina. Quota neve posta tra 1100 e 1200 metri, occasionalmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi e nelle vallate più strette. Più deboli e sporadiche le precipitazioni sulla fascia pianeggiante del settentrione, addirittura assenti sulla Romagna.

Il richiamo di venti meridionali manterrà molto miti i valori termici al centro e al meridione, mentre al nord le temperature caleranno in corrispondenza delle precipitazioni più intense.

Il massimo dei fenomeni, come anticipato, è atteso in Italia nella giornata di venerdi 23 febbraio. Ecco la sommatoria:

Maltempo su tutto il nord, ad eccezione forse del Piemonte occidentale, con piogge e rovesci. Quota neve in calo sul settore alpini centrale ed orientale fino a 900-1000 metri nell’arco della giornata con apporti abbondanti in quota.

Maltempo anche al centro fino alla Campania con rovesci anche intensi specie sul Tirreno e nelle aree interne, meno lungo il versante adriatico che si troverà in parziale ombra pluviometrica. Quota neve tra i 1300 ed i 1500 metri in Appennino. Rovesci più irregolari ed accompagnati da forte vento interverranno sulla Sardegna, mentre il meridione resterà ancora in attesa ad eccezione appunto della Campania.

Vento forte da sud-ovest, mareggiate e miglioramento della qualità dell’aria ovunque. Temperature in calo anche se non sensibile, ad eccezione dell’estremo sud e della Sicilia.