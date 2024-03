Meteo: imminente perturbazione assieme al caldo africano, pessimo connubio

Una nuova ondata di maltempo si sta rapidamente avvicinando al Mediterraneo, dove sarà protagonista nel corso delle prossime 72 ore a suon di nubi, piogge, temporali e venti forti di scirocco. Questa perturbazione, l’ennesima proveniente dall’Atlantico, approderà dapprima al Nord, poi molto lentamente proverà a muoversi verso le regioni centrali quando ci troveremo ormai nella giornata di Pasquetta. Dunque sarà proprio il Nord Italia l’obiettivo principale delle nubi, delle piogge e anche dei forti temporali nel corso di questo fine settimana Pasquale.

I primi effetti di questa perturbazione li stiamo osservando in queste ore, attraverso l’avvicinamento di imponenti nubi di polvere sahariana in sospensione alle alte quote, che proprio in questi minuti stanno sorvolando gran parte del Centro Nord Italia. L’arrivo di questo pulviscolo desertico è il preludio di una rimonta subtropicale che si concretizzerà nelle prossime 48 ore, che porterà la colonnina di mercurio addirittura fino a 30 ° su alcune località del Sud Italia. Sarà infatti una Pasqua davvero troppo calda per il Sud, soprattutto per l’estremo meridione, tra Calabria e Sicilia, dove vivremo momenti da piena estate.

Discorso totalmente opposto per il nord e il medio Alto Tirreno dove avremo a che fare con nubi, piogge e temporali anche piuttosto intense a ridosso dei Monti sia sabato sia domenica sia lunedì. Nella giornata di Pasquetta, tuttavia, il fronte instabile potrebbe muoversi verso est fino ad inglobare gran parte delle regioni centrali, arrecando delle piogge e dei forti temporali.

Passata questa depressione che si concluderà con gli ultimissimi fenomeni tra la sera di Pasquetta e le prime ore di martedì sul Sud Italia, ci aspettiamo una fase un po’ più tranquilla e in linea con la normalità primaverile. In questo caso avremo temperature più in linea con le medie tipiche del periodo e tempo nel complesso stabile, eccezion fatta per qualche acquazzone o temporale pomeridiano qua e là.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 30 marzo: arrivano le piogge al nord e sul medio-alto Tirreno, è il fronte caldo della nuova forte perturbazione atlantica attesa a Pasqua.

Domenica 31 marzo: Pasqua con piogge al Nordovest, stabile su centro e sud con forte aumento delle temperature. Clima quasi estivo al sud.

Lunedì 1 Aprile: Continua il maltempo al nord, specie sul Nordest. Temporali dal pomeriggio anche sul centro Italia, entro sera fenomeni anche su Puglia e Campania. Caldo anomalo al sud.

Martedì 2 Aprile: isolati fenomeni su Triveneto e Appennino, stabile altrove e temperature in calo.

Mercoledì 3 Aprile: isolati fenomeni al nord, più stabile altrove e temperature gradevoli di giorno.

Giovedì 4 Aprile: isolati fenomeni sulle regioni centrali, nel complesso tempo stabile. Temperature stazionarie.

Di seguito le piogge cumulate fino al 4 aprile:

Venerdì 5 Aprile: nel complesso stabile, possibile ritorno dell’anticiclone africano.

