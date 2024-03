Non è ancora finita: il MALTEMPO potrebbe colpire di nuovo l’Italia

L’alta pressione che ha monopolizzato il tempo italico per tutto l’inverno, sembra aver perso molto del suo smalto. La situazione a scala europea ha subito un importante cambiamento nell’arco degli ultimi due mesi: le perturbazioni sono tornate in pompa magna a bagnare gran parte delle nostre regioni, ma soprattutto l’alta pressione è stata spodestata dalla sua sede originaria e spedita in pieno Oceano, lasciando il posto ad una figura opposta, ovvero una vasta ed importante saccatura. In questa sede confermiamo il parziale ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo subito dopo il periodo pasquale, ma non possiamo dare garanzie sulla durata, ne tanto meno sulla sua tenacia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 6 aprile:

L’aumento della pressione sul Mediterraneo sarà innegabile, così come il sollevamento del flusso atlantico che prenderà di mira l’Europa centro-settentrionale, snobbando l’Italia ad eccezione di alcune aree del settentrione.

A tal proposito, vediamo come si distribuiranno le precipitazioni in Europa nella giornata in parola (sabato 6 aprile) con l’ausilio di una cartina che mostra la loro probabilità. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Le regioni settentrionali si porranno al limite tra l’alta pressione mediterranea ed il flusso atlantico in transito sulla media Europa. In altre parole, tempo stabile al centro e al sud, variabile al nord con qualche pioggia in prossimità dei settori alpini, in un contesto termico molto mite e gradevole.

Osserviamo ora cosa potrebbe succedere 4 giorni dopo, ovvero nella giornata di martedi 9 aprile:

Come abbiamo anticipato, l’alta pressione sembra non avere la forza di monopolizzare a lungo il tempo italico. Dalla mappa si evince come la figura stabilizzante esca dalla scena italiana per lasciare nuovamente campo libero alle correnti atlantiche di scorrazzare da nord a sud, con perturbazioni e maltempo.

Nei prossimi giorni seguiremo attentamente la situazione in virtù delle prossime uscite dei modelli. Continuate comunque a seguirci.