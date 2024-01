Meteo: i giorni della Merla con sussulti freddi dall’est, ma…

Il prorompente anticiclone africano radicatosi sulla penisola iberica sta contribuendo alla stabilità anche in Italia e addirittura su tutta l’Europa centrale, tenendo a grande distanza ogni tentativo di maltempo. Le anomalie più gravi le troviamo in Spagna, dove addirittura ieri sono stati superati i 30°C di massima su una cittadina nel sud del Paese, come se ci trovassimo in piena estate!

Ma anche l’Italia non scherza, principalmente in montagna: le anomalie di temperatura sono notevoli sulle Alpi centro-occidentali e l’Appennino, dove la temperatura è di almeno 6-10°C a quote di circa 1500 metri e tutta la neve qui presente è quasi del tutto scomparsa.

Nei prossimi giorni avremo poche variazioni: l’anticiclone sarà grande protagonista, mentre un po’ di freddo riuscirà a farsi largo sulle regioni del medio-basso Adriatico e del sud. Si tratta di refoli freddi provenienti dai Balcani, che si muoveranno sul bordo orientale di questo vasto anticiclone e riusciranno a portare un po’ di freddo invernale, ma senza eccessi.

Proseguiranno le anomalie al nord, sul medio-alto Tirreno e in Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 27 gennaio: nubi di passaggio sul basso Adriatico e al sud, sereno altrove. Temperature in calo sul lato adriatico e al sud

Domenica 28 gennaio: aria fredda in arrivo dai Balcani verso il lato adriatico e il sud, senza piogge. Cieli sereni ovunque. Temperature in calo al sud, stazionarie altrove.

Lunedì 29 gennaio: stabile ovunque, più freddo al sud, gradevole di giorno al nord.

Martedì 30 gennaio: insiste l’anticiclone su tutta Italia, nessun segno d’inverno. Eloquente la mappa di previsione della pioggia fino a fine gennaio: rischia di non precipitare nemmeno una goccia d’acqua in tutta la penisola!

Mercoledì 31 gennaio: stabile su tutta Italia, giorni della Merla che si concludono con un forte anticiclone.

Giovedì 1 febbraio: un po’ di nubi basse al nord e regioni tirreniche, tempo nel complesso stabile.

