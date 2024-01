È RECORD di caldo in Europa: superati i 30°C, mai successo a gennaio

Qualche giorno fa vi parlavamo di un anticiclone sub-tropicale dai connotati simil-estivi e i fatti purtroppo stanno confermando quelle previsioni. Il cuore dell’anticiclone sta sovrastando la penisola iberica, dove troviamo geopotenziali da piena estate, in grado di iniettare aria tiepida fino alle alte quote, come solitamente avverrebbe solo nella stagione calda.

L’anticiclone è talmente gonfio e caldo che ha causato un’impennata dello zero termico fino a 4000 metri nel sud della Spagna e fino a 3500 metri sulla Francia meridionale. Si tratta di quote davvero clamorose, che teoricamente sarebbero anomale anche in piena estate. Insomma per registrare una temperatura di 0°C bisogna spingersi a 4000 metri, e capite benissimo che in pieno inverno si tratta di un’assurdità.

Ma il record clamoroso arriva dalla pianura, precisamente dalla cittadina spagnola di Gavarda, nella comunità autonoma Valenciana: ieri è stata registrata una temperatura massima di ben 30,7°C, ovvero una temperatura da piena estate. Si tratta di un nuovo record assoluto di caldo: è la prima volta che viene raggiunta questa temperatura in Europa nel mese di gennaio.

In questa nuova era di cambiamenti climatici ci tocca, dunque, commentare ondate di caldo anche in pieno inverno.

Gli effetti dell’anticiclone si palesano anche in Italia, dove lo zero termico è schizzato oltre i 3000 metri sui versanti tirrenici e le Alpi occidentali. Una parvenza d’inverno è presente solo in pianura, specie in Val Padana, dove l’inversione termica e le nebbie hanno creato un sottile strato di freddo incollato al suolo, nel quale proliferano gli inquinanti.