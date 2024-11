Meteo: un po’ di pioggia la prossima settimana, le zone interessate

La perturbazione responsabile di forti venti, piovaschi e le prime nevicate a bassa quota al Nord-ovest, si sta rapidamente muovendo verso est grazie alla spinta di un potente anticiclone. Sarà proprio lui a riprendere in mano le redini del meteo in Italia nel corso dei prossimi giorni, in verità già da sabato.

La giornata più “bella” sarà proprio quella di sabato, poiché splenderà il Sole in quasi ogni angolo d’Italia, eccetto residue nubi in Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia. Anche al Nord avremo tanto Sole, sebbene in un contesto abbastanza freddo specie fino a metà mattinata.

Ma il consolidamento dell’anticiclone produrrà chiari effetti da domenica in poi: le nubi torneranno ad avvolgere il nord ed il medio-alto Tirreno, producendo anche deboli precipitazioni come su Liguria e Toscana. In Val Padana arriveranno anche le nebbie, ma solo a partire da mercoledì mattina.

Pioviggini o piogge moderate saranno presenti su Liguria, Toscana, Umbria e Lazio in primis, specie tra lunedì e giovedì, a causa degli elevati tassi d’umidità e al sollevamento forzato delle masse d’aria in presenza dei rilievi.

Insomma anche in presenza di alta pressione e “bel tempo”, la pioggia non mancherà su alcune regioni.

Dal 29 Novembre, invece, il tempo potrebbe peggiorare in modo più netto a causa di una nuova perturbazione fredda proveniente da nord.

Vediamo cosa ci aspetta nel dettaglio nei prossimi sette giorni:

Sabato 23 Novembre: generalmente stabile, rari fenomeni al sud. Si attenua il forte vento, temperature in netto calo.

Domenica 24 Novembre: aumentano le nubi basse su mar Ligure e alto Tirreno, nuvolosità al nord. Soleggiato al sud e lato adriatico.

Lunedì 25 Novembre: forte anticiclone su tutta Italia, tante nubi basse sul lato tirrenico e al nord. Piovaschi su Liguria e Toscana. Temperature in aumento laddove splenderà il Sole, molto più freddo in Val Padana.

Martedì 26 Novembre: tante nubi al nord e sul lato tirrenico, occasionali piovaschi tra Liguria, Toscana, Lazio. Temperature in lieve aumento.

Mercoledì 27 Novembre: si intensificano le precipitazioni su Liguria orientale, Toscana, Lazio, specie a ridosso delle colline e dei monti. Sprazzi di Sole sul lato adriatico e al sud. Nebbie in intensificazione in Val Padana.

Giovedì 28 Novembre: poche variazioni, rischio piogge su Liguria, Toscana, Calabria.

Tutta la pioggia prevista fino al 28 Novembre:

Venerdì 29 Novembre: possibile peggioramento stante la discesa di una depressione dal centro Europa. Maltempo su Nord-est e centro Italia ( da confermare).

