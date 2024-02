Meteo 7 giorni: il ritorno del maltempo, è tutto confermato

L’Italia si appresta a lasciarsi alle spalle la lunga fase anticiclonica che ha caratterizzato le ultime settimane, iniziata già da metà gennaio. Le temperature saliranno ulteriormente tra il 6 e il 7 febbraio, con attesi picchi di 23-24°C nelle regioni meridionali, valori inusuali per questo periodo dell’anno che ricordano più una giornata primaverile che invernale.

La svolta è però alle porte. A partire da venerdì 9 febbraio, una perturbazione atlantica interromperà questo periodo di stabilità atmosferica, segnando l’inizio di un deciso cambiamento meteo. Questo fronte freddo porterà piogge, inizialmente al nord tra il 9 e il 10 febbraio, per poi estendersi a coprire il resto della penisola entro l’11 e il 12 febbraio, riportando l’Italia a condizioni più consone al periodo invernale.

La neve farà la sua comparsa sulle montagne, a quote ancora da definire considerando che mancano alcuni giorni al peggioramento e non è ben chiara l’entità del freddo in arrivo. In ogni caso escludiamo l’arrivo della neve a bassa quota, poiché le correnti prettamente meridionali impediranno ai termometri di portarsi al di sotto delle medie del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 6 febbraio: poche variazioni e ancora anticiclone predominante, al netto di qualche nube in più al nord. Temperature molto anomale al centro e al sud, fino a 12°C sopra le medie.

Mercoledì 7 febbraio: alta pressione in indebolimento. Possibile ritorno di qualche piogge su Liguria e Toscana. Nubi in aumento.

Giovedì 8 febbraio: tornano piogge isolate sulle regioni tirreniche, altrove solo nubi avare di piogge. Temperature sempre sopra le medie.

Venerdì 9 febbraio: forte peggioramento al nordovest, si avvicina una vasta perturbazione atlantica. Stabile e aria mite al sud

Sabato 10 febbraio: maltempo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, isolati nubifragi a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature in lieve calo.

Domenica 11 febbraio: maltempo che si estende velocemente anche su centro e sud Italia, resistono le piogge al nord con neve in graduale calo di quota.

Lunedì 12 febbraio: depressione dal basso Tirreno al mar Ionio. Maltempo diffuso al sud, piogge sul medio Adriatico e Nordovest. Migliora altrove.

