Meteo: tutta la pioggia prevista nei prossimi 10 giorni

Mentre l’Italia vive l’apice della mitezza legata a questo insormontabile e invadente anticiclone, protagonista da oltre tre settimane, poniamo lo sguardo finalmente al tanto atteso cambiamento, previsto nel corso della settimana.

A partire da venerdì 9 febbraio si riaffacceranno nel Mediterraneo le attesissime perturbazioni atlantiche, con al seguito un vasto fronte ricco di precipitazioni che porranno fine al lungo periodo siccitoso che ormai va avanti da metà gennaio. Tornerà la pioggia in pianura ed anche la neve in montagna. Difficile, molto difficile che la neve possa spingersi fino a bassa quota considerando che le temperature si limiteranno a scendere su valori tipici del periodo senza portarsi molto al di sotto.

Ma quanto pioverà nei prossimi giorni? Ebbene gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo si mostrano abbastanza prolifici in tal senso, con l’avvento di piogge anche piuttosto importanti per alcune regioni. Il nordovest al momento sembra il settore più esposto alle umide correnti meridionali e di scirocco, che apporteranno piogge e locali nubifragi. Il grosso delle precipitazioni scenderà tra 9 e 12 febbraio, quanto basta per vedere accumuli superiori ai 100-150 mm.

Accumuli modesti per i restanti settori, con concentrazioni più elevate in montagna grazie all’effetto stau. Nei prossimi 10 giorni non dovremmo superare i 30-50 mm su buona parte d’Italia, eccezion fatta per il Nordovest e l’arco alpino.

Il modello europeo ECMWF spalma le piogge più importanti, con accumuli totali in 10 giorni superiori ai 60-80 mm, su gran parte del lato tirrenico. Insomma in questo caso avremmo piogge interessanti non solo al nord ma anche su Toscana, Lazio, Campania e Calabria, i settori più esposti alle correnti atlantiche.