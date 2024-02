Meteo 7 giorni: meglio tardi che mai, si torna in Inverno

Le perturbazioni atlantiche stanno per spodestare l’opprimente anticiclone sub-tropicale che anche negli ultimi sette giorni ha dominato in lungo e in largo nel Mediterraneo. Ora l’anticiclone lascerà l’Italia e aprirà la strada ad una serie di ondate di maltempo tutte di stampo nord-atlantico, alcune anche abbastanza fredde e capaci di riportare lo Stivale in inverno.

Il maltempo aprirà i battenti, a tutti gli effetti, da giovedì cominciando dal nord. Qualche pioggia è attesa domani al sud, ma avremo fenomeni molto deboli e sparsi. Il maltempo entrerà nel vivo nel week-end, quando si svilupperà una profonda depressione sul mar Ligure, la quale rischia di innescare potenti raffiche di vento su tutto il centro ed il sud.

Nel frattempo le piogge diverranno diffuse e forti lungo le regioni tirreniche e al nordest. Tornerà la neve in abbondanza sulle Alpi, soprattutto sui settori centro-orientali. La quota neve non è ancora del tutto chiara, ma certamente oltre i 1000 metri gli accumuli nevosi, dal 23-24 febbraio in poi, diverranno sostanziosi.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 20 febbraio: depressione molto veloce nel Tirreno. Piogge sparse al sud Italia, mentre migliora sulle regioni centrali. Stabile al nord.

Mercoledì 21 febbraio: generalmente stabile su gran parte d’Italia. Ma sarà solo una breve tregua.

Giovedì 22 febbraio: nubi in aumento al nord, tornano anche piogge sparse specie su alto Piemonte, Lombardia, Liguria. Stabile al sud e temperature in aumento.

Venerdì 23 febbraio: possibile forte maltempo al nord, con piogge molto forti a ridosso dei monti e tanta neve in alta quota. Scirocco al sud.

Sabato 24 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, specie sul lato tirrenico. Temperature in calo ovunque. Nevicate abbondanti in alta montagna.

Domenica 25 febbraio: altra perturbazione da ovest, nuovo peggioramento marcato al nord e sul medio-alto Tirreno. Forti nevicate in montagna al nord. Depressione insidiosa nel mar Ligure con potenti raffiche di vento su centro e sud Italia. Temperature in netto calo al nord.

Lunedì 26 febbraio: maltempo su centro e sud Italia, possibile breve miglioramento al nord. Temperature in calo ovunque.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

LEGGI ANCHE In primo piano Meteo: insidiosa depressione nel week-end con pioggia e NEVE Raffaele Laricchia

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località