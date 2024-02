Tutta la PIOGGIA fino a fine Febbraio: finalmente ci siamo!

Come ampiamente preannunciato nei giorni scorsi, siamo alle porte di un sensibile cambiamento del tempo che riporterà l’Italia prima in un contesto autunnale e per finire in un vero e proprio ritorno all’inverno. Quella che dovrebbe essere una notizia assolutamente normale è diventata ora sensazionale considerando che veniamo da settimane intere di bel tempo e temperature anomale, intervallate da qualche veloce episodio freddo di poco conto.

Nell’ultima settimana di febbraio torneranno le perturbazioni atlantiche che, una dopo l’altra, si infileranno nel Mediterraneo regalando piogge a più riprese. Arriverà anche la neve, principalmente in montagna ma quantomeno con accumuli degni di nota.

Eloquenti le piogge previste fino al termine del mese dal modello americano GFS. Le regioni del Nordest, la Lombardia e gran parte del versante tirrenico saranno l’obiettivo di tutte queste perturbazioni: si prevedono punte anche di oltre 100 mm totali nei settori più esposti. Più ai margini settori come Piemonte, Emilia Romagna, coste adriatiche fino alla Puglia e Sicilia orientale.

Il modello Europeo ECMWF propone un maggior coinvolgimento di tutto il sud Italia entro fine mese, con tanta preziosa pioggia che bagnerebbe vasti territori. Piemonte, Emilia Romagna e coste adriatiche fino al Molise potrebbero ritrovarsi in ombra pluviometrica e pertanto registrare accumuli nettamente inferiori rispetto ad altri settori.