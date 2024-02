Meteo 15 giorni: la rivincita del MALTEMPO e forse anche dell’INVERNO: PIOGGIA e NEVE in vista!

Basta mitezza esasperata, basta nebbia e basta inquinamento! La natura non ne può più dell’alta pressione, che a parte un breve intermezzo instabile intervenuto la settimana scorsa, ci sta tenendo compagnia da un mese e mezzo.

Nei prossimi giorni, per fortuna, la situazione tenderà a cambiare radicalmente sulla nostra Penisola complice una serie di perturbazioni che saranno seguite da un calo delle temperature, anche se non si potrà parlare di gelo. Questa volta non sembra trattarsi di una toccata e fuga del maltempo, ma di qualcosa maggiormente duraturo, dato che l’anomalia calda che ci sta bersagliando da settimane, tenderà a spostarsi più ad ovest, lasciando spazio ad una configurazione meteorologica di segno opposto.

La prima mappa è molto eloquente: si tratta della media degli scenari del modello americano valida per martedi 27 febbraio:

Notiamo l’alta pressione finalmente lontana dalla nostra Penisola, che verrà invece impegnata da una zona di bassa pressione a cui si assocerà un tempo nel complesso perturbato.

Farà freddo? A tal proposito, vi mostriamo la media termica degli scenari a 1500 metri valida per la medesima giornata, ovvero martedi 27 febbraio:

Nel complesso le temperature non saranno bassissime, ma sulle regioni settentrionali si potrebbe scendere di poco sotto lo zero alla medesima altezza; un calo del limite delle nevicate fino a bassa quota sarà quindi da mettere in conto, senza escludere a priori l’ipotesi della neve in pianura.

Sul fronte delle precipitazioni, ne arriveranno davvero molte. La mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la medesima giornata (martedi 27 febbraio) mostra quando segue, ricordandovi però che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Notiamo quasi tutta l’Italia abbracciata da precipitazioni più o meno probabili. Al nord, complici le temperature più basse, si potrebbero avere nevicate anche a bassa quota (che valuteremo meglio nei prossimi giorni).

Volgendo lo sguardo oltre, a parte un lieve edulcoramento dei fenomeni, la situazione dovrebbe mantenersi complessivamente instabile sull’Italia fino ai primi giorni di marzo. Ecco la media degli scenari americana valida per venerdi 1 marzo:

Tempo instabile con rovesci e neve in montagna soprattutto al centro e al sud. Notate l’alta pressione che seguiterà a restare lontana dalla scena italiana, con un massimo situato poco al largo dell’Iberia.