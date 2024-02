Meteo 7 giorni: la prima perturbazione di febbraio ad un passo!

La prima perturbazione di febbraio sta lambendo in questi minuti l’Europa occidentale col suo vastissimo fronte caldo, ma l’obiettivo finale sarà proprio l’Italia dove approderà a partire da venerdì. Ci penserà proprio questo fronte a riportare la pioggia sullo Stivale dopo una lunga assenza del maltempo, che va avanti addirittura da metà gennaio.

Sarà il nord Italia il primo settore a dover mettere mano all’ombrello da venerdì, per via dell’arrivo di piogge diffuse e locali forti acquazzoni. Tornerà anche la neve in alta quota, oltre 1500-1600 metri sulle Alpi. Nel frattempo il forte scirocco si intensificherà su tutto il centro-sud fino ad arrivare in Liguria.

Nel corso del week-end tutta l’Italia si ritroverà sotto piogge e rovesci, oltre che qualche forte temporale specie sulle aree tirreniche meridionali. Le temperature, tuttavia, faticheranno a scendere vistosamente: per tal motivo la neve si manterrà a quote elevate. Solo da lunedì in poi avanzerà un lento calo termico che ci porterà, entro San Valentino, in un contesto di sotto media.

Nel complesso, però, il periodo in arrivo sarà più caldo del solito. Difatti tra l’anomalia media prevista tra 9 e 14 febbraio mostra valori più caldi del nomale.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 8 febbraio: tornano piogge isolate sulle regioni tirreniche, altrove solo nubi avare di piogge. Temperature sempre sopra le medie.

Venerdì 9 febbraio: forte peggioramento al nordovest, si avvicina una vasta perturbazione atlantica. Stabile e aria mite al sud

Sabato 10 febbraio: maltempo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, isolati nubifragi a ridosso dei monti, neve in alta quota. Temperature in lieve calo.

Domenica 11 febbraio: maltempo che si estende velocemente anche su centro e sud Italia, resistono le piogge al nord con neve solo in montagna.

Lunedì 12 febbraio: depressione dal basso Tirreno al mar Ionio. Maltempo diffuso al sud, piogge sul medio Adriatico. Residue piogge al nordest, temperature in calo ovunque.

Martedì 13 febbraio: alta pressione lontana, probabili acquazzoni e piogge sparse su centro e sud.

Mercoledì 14 febbraio: San Valentino con un momentaneo miglioramento su gran parte d’Italia, ma lclima freddo!

