Meteo 15 giorni: metà mese convulsa, tra MITEZZA e FREDDO; basterebbe poco per…

La stagione invernale cercherà di riprendersi, dopo la disfatta causata dal mostro anticiclonico che per oltre due settimane ha aspirato aria calda direttamente dal tropico, indirizzandola verso l’Europa. I cocci di una stagione che sembrava irrimediabilmente compromessa verranno raccolti attorno a metà mese, sotto l’egida di un forte anticiclone di blocco, questa volta freddo, che si piazzerà sull’Europa nord orientale e la Vicina Russia. La nostra Penisola verrà lambita da correnti più fredde di matrice orientale che oltre a determinare un calo termico, indirizzeranno alcuni fenomeni verso il versante adriatico e il meridione.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 16 febbraio:

Il tentativo del freddo di conquistare l’Italia sarà lodevole, ma la solita anomalia mite che, come di consueto, avrà la sua roccaforte in sede iberica, metterà i bastoni tra le ruote a questo progetto. Un po’ di freddo e qualche fenomeno dovrebbero comunque riuscire ad entrare sull’Italia, come mostra la mappa della probabilità di pioggia a scala italica, valida sempre per venerdi 16 febbraio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Come già anticipato, le precipitazioni riguarderanno essenzialmente il meridione oltre al versante orientale della Penisola e non mancherà anche qualche nevicata sui rispettivi rilievi. Più asciutto e soleggiato risulterà il tempo al nord e lungo il Tirreno, Sardegna compresa.

Volgendo lo sguardo oltre, le due configurazioni presenti in Europa, ovvero la mitezza ad ovest ed il freddo più ad est, potrebbero “dialogare”. Se così fosse, si aprirebbero scenari interessanti sul fronte “precipitativo-invernale” sul nostro Paese, anche se fino a domenica 18 febbraio questo “dialogo” non sembra avvenire:

E’ palese che basterebbe davvero poco per confezionare una rivincita dell’inverno sull’Italia…e non è detto che ciò non possa accadere magari in “zona Cesarini”. Continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti che vi verranno forniti in base alle prossime emissioni.