Meteo: un week-end diverso, si ritorna in pieno autunno

È tutto pronto per la prima ondata di maltempo di febbraio, la prima piuttosto seria del 2024 e dell’intero inverno. Una vasta perturbazione atlantica interromperà bruscamente l’egemonia dell’alta pressione africana, riuscendo così a riportare la tanto attesa pioggia su buona parte dello Stivale. Si rivedrà finalmente anche la neve in montagna, prevalentemente sulle Alpi a quote abbastanza alte per il periodo.

Difatti sarebbe errato parlare di un ritorno dell’inverno, bensì sarebbe più corretto parlare di una perturbazione di stampo autunnale. L’aria instabile atlantica scivolerà sul Mediterraneo dove darà vita a un ciclone con minimo barico di 990 hpa, pronto a regalare piogge diffuse e localmente forti.

Venerdì e sabato il maltempo sarà più presente al nord e medio-alto Tirreno, ma entro domenica tutta Italia dovrà riaprire l’ombrello.

La giornata di domenica 11 febbraio sarà decisamente perturbata su quasi tutta Italia. Si prevedono ancora piogge al nord, specie sul Triveneto, sul centro Italia e gran parte del sud. Probabile la formazione di un forte sistema temporalesco sul basso Tirreno, dove convergeranno i tiepidi venti di scirocco e le correnti fresche da ovest. Questo fronte potrebbe causare disagi e temporali forti su Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia meridionale.

Ci teniamo a precisare che non arriverà alcuna ondata di freddo vero nel week-end. Ci sarà semplicemente un graduale calo termico ma senza eccessi. Addirittura c’è il serio rischio che su tante regioni, come al sud, le temperature si mantengano sempre oltre le medie, nonostante l’arrivo del maltempo. Merito senz’altro dei venti di scirocco che continueranno a iniettare aria tiepida africana sullo Stivale.

Proprio per questo motivo la quota neve sarà parecchio alta, oltre i 1300 metri sulle Alpi per tutto il week-end. Localmente si potrà rivedere la neve sui 1000 metri nei settori più interni delle Alpi, mentre in Appennino potrebbe nevicare solo sulle vette.

Eloquenti le temperature massime di sabato, ancora superiori ai 14-16°C sul medio-basso Adriatico e al sud, fino a 12-14°C in Val Padana.

Anche domenica poche variazioni, con temperature oltre le medie su gran parte dei territori pianeggianti.