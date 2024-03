Meteo 7 giorni: improvviso cambio di rotta dopo tanta pioggia

Il nord Italia è finalmente fuori dal maltempo, dopo tanti giorni di instabilità e fenomeni a tratti eccessivi. La perturbazione si concentrerà, fino a domani, essenzialmente su centro e sud dove non mancheranno altri temporali e acquazzoni.

Alle sue spalle, tuttavia, incombe l’anticiclone, destinato ad invadere l’Italia in ogni angolo da giovedì. Tornerà dunque la stabilità su tutta Italia, con al seguito un aumento delle temperature. La tregua sarà essenziale per smaltire le piogge eccessive arrivate al nord, soprattutto al Nord-ovest dove in poche settimane è caduta la pioggia caduta precedentemente in oltre 5-6 mesi.

In vista del week-end non ci sono particolari sussulti, eccezion fatta per un possibile blando cavo d’onda che tra sabato e domenica potrebbe regalare qualche temporale o rovescio pomeridiano nelle zone interne del centro e del sud. Il nord, invece, potrebbe continuare a vivere giornate stabili e gradevoli.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 12 marzo: piogge e rovesci sparsi al centro e al sud, più presenti sul basso Adriatico. Torna il Sole al nord.

Mercoledì 13 marzo: ultimi fenomeni nelle zone interne del centro-sud, migliora vistosamente ovunque, torna l’alta pressione.

Giovedì 14 marzo: l’alta pressione ingloba tutta Italia, tempo stabile ovunque e aumento termico.

Venerdì 15 marzo: alta pressione su tutta Italia, temperature in ripresa.

Sabato 16 marzo: stabile ovunque al mattino e clima gradevole di giorno. Temperature fino a 19-20°C. Da valutare l’arrivo di locali acquazzoni e temporali pomeridiani nelle zone interne del centro-sud.

Domenica 17 marzo: possibili isolati fenomeni pomeridiani al sud, stabile altrove. Clima gradevole.

Di seguito le piogge cumulate fino al 17 marzo:

Lunedì 18 marzo: situazione incerta, da valutare l’avvicinamento di una debole perturbazione atlantica.

