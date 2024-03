Equinozio di Primavera: maltempo o caldo anomalo?

La tanto attesa tregua dal maltempo è in dirittura d’arrivo, grazie all’espansione dell’anticiclone su tutta Italia e l’Europa occidentale a partire da metà settimana. Le ultime piogge stanno interessando centro e sud Italia, ma entro 36-48 ore saranno un ricordo, spazzate via dall’alta pressione.

Sarà una tregua necessaria per smaltire le piogge eccessive cadute al nord Italia: ricordiamo che su regioni come Liguria, Veneto e Piemonte sono precipitate quantità notevoli di pioggia nell’arco di tre settimane, più di quando non fosse precipitato settembre a metà febbraio. Così tanta pioggia concentrata in pochi giorni ovviamente può rappresentare un problema per l’agricoltura, per i corsi d’acqua e i versanti montuosi. Ragion per cui una tregua è assolutamente necessaria.

Non è chiaro quanto durerà il bel tempo. Almeno fino al 17-18 marzo non dovrebbero esserci problemi in tal senso: il tempo dovrebbe mantenersi stabile ovunque ed anche le temperature aumenteranno portandosi fin sui 18-20°C. A seguire, proprio a ridosso dell’equinozio di primavera, le previsioni cominciano a perdere efficacia e troviamo varie ipotesi differenti.

Il modello americano GFS (qui sopra) ci propone un nuovo veloce peggioramento di stampo atlantico tra 19 e 20 marzo. In tal caso potrebbe essere un esordio di primavera bagnato, soprattutto su centro e sud Italia. Il tutto con temperature in linea col periodo.

Di differente avviso il modello europeo ECMWF, che dopo la tregua dal maltempo addirittura ci propone un’impennata delle temperature grazie al ritorno dell’anticiclone africano. In realtà si tratterebbe di un anticiclone mobile, la cui risalita sarebbe innescata da una potente depressione in discesa dal nord-Atlantico. Dunque attorno al 20 marzo, secondo ECMWF, l’Italia si ritroverebbe sotto correnti stabili ma parecchio miti, che farebbero impennare le temperature ben oltre le medie del periodo.

Queste tiepide correnti da sud anticiperanno l’arrivo di una presunta forte ondata di maltempo dopo il 22-23 marzo, ma di questo ne parleremo in altri editoriali.

Eloquenti le anomalie prodotte dall’anticiclone africano sull’Europa, proprio nel giorno dell’equinozio di primavera.