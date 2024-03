Meteo 15 giorni: torneranno le correnti perturbate dall’Atlantico in terza decade, ma con quali effetti?

Il maltempo che ha flagellato molte aree della nostra Penisola nell’ultimo mese, nei prossimi giorni dovrebbe andarsene, lasciando spazio a condizioni meteo più stabili. L’alta pressione che insisterà sull’Italia non sarà in formato “mostro” e lascerà passare qualche infiltrazione instabile (si legga a tal proposito questo articolo: https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/arriva-lalta-pressione-ma-non-in-formato-mostro-avremo-incertezze-su/).

Nella terza decade del mese la situazione a scala europea potrebbe cambiare nuovamente. Le correnti occidentali umide da ovest potrebbero tornare in auge e consentire il transito di veloci perturbazioni che interesseranno segnatamente il settentrione a parte del centro.

A tal proposito vi mostriamo la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 21 marzo:

Ecco una prima perturbazione sospinta da aria mite ed umida che tenderà ad interessare le regioni settentrionali e parte del centro con delle piogge e nevicate sulle Alpi.

Per maggiore chiarezza delle aree interessate vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno, ovvero giovedi 21 marzo. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Le aree che presenteranno una probabilità di pioggia media o medio-alta saranno concentrate al nord, sulla Toscana e nelle aree interne del centro. Su tutte le altre regioni avremo una probabilità di pioggia bassa se non del tutto nulla dove vedete il colore bianco. Il contesto termico sarà molto mite e di conseguenza la quota neve sulle Alpi risulterà elevata.

Volgendo lo sguardo verso la fine del mese vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per lunedi 25 marzo:

Notiamo come la situazione non dovrebbe cambiare molto, con le piogge che potrebbero interessare il nord e la Toscana stante la permanenza del regime atlantico delle correnti. Su tutte le altre regioni la probabilità di pioggia sarà bassa o nulla ed avremo un clima anche molto mite.