Meteo 7 giorni: il maltempo non molla, tre perturbazioni di fila!

Stiamo vivendo un finale di Febbraio come non si vedeva da tempo, finalmente ricco di pioggia in pianura e tanta neve in montagna. Dopo tanta siccità torniamo a commentare scenari promettenti, pregni di preziosissima pioggia per le nostre montagne, le falde e l’agricoltura.

La perturbazione di fine febbraio sta entrando nel vivo: un ciclone si sta approfondendo sempre più sul mar Tirreno ed è pronto a sferzare gran parte d’Italia nelle prossime 48 ore.

Il rischio di fenomeni più intensi lo troviamo sulle aree ioniche, dove tra stasera e domani avremo a che fare con nubifragi e forti temporali. Entro venerdì le piogge risaliranno verso nord, fino a raggiungere la Val Padana.

Un’altra preziosa dose di piogge è prevista nel week-end, grazie all’ennesima perturbazione atlantica che affonderà sul Mediterraneo.

Dopo il peggioramento del 2-3 marzo potrebbe giungere la terza perturbazione consecutiva, sempre di stampo atlantico, che tra 5 e 6 marzo potrebbe regalare piogge veloci al nord e sul lato tirrenico.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 29 febbraio: forte maltempo al sud e medio Adriatico, rischio nubifragi su Basilicata, Puglia, alta Calabria. Breve pausa al nord.

Venerdì 1 marzo: ciclone in risalita verso nord, piogge diffuse al nord con neve sulle Alpi. Migliora al sud.

Sabato 2 marzo: nessuna tregua, nuovo peggioramento in arrivo dall’Atlantico. Nubi e piogge verso il nord e medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie.

Domenica 3 marzo: week-end di forte maltempo su tutto il nord e versante tirrenico. Nevicate copiose sulle Alpi oltre 800-1000 metri. Peggiora anche al sud.

Lunedì 4 marzo: residue piogge al nord, maltempo diffuso su centro e sud, temperature in calo.

Queste le piogge cumulate previste fino a martedì 5 marzo:

Martedì 5 marzo: possibile nuova perturbazione, molto più blanda, con piogge veloci al nord e versante tirrenico.

Mercoledì 6 marzo: residue piogge al sud e basso Tirreno, tendenza ad un miglioramento.

