Meteo 7 giorni: come peggio non si poteva

Pioggia, freddo e neve hanno raggiunto quest’oggi anche il sud, favorendo un improvviso e brusco ritorno all’inverno dopo giorni e giorni di stabilità e tepori simil-primaverili. Purtroppo si tratterà solo di una toccata e fuga dell’inverno, il quale si metterà nuovamente in pausa nella settimana entrante.

Insomma la malattia dell’inverno non accenna a placarsi, così come l’arrivo di anomalie assolutamente poco equilibrate. Basti pensare che a 2-3 giorni di temperature leggermente sotto le medie seguono spesso e volentieri tanti giorni, se non addirittura settimane, con temperature di gran lunga superiori alle medie. Questo gioco sadico della natura si ripete ormai con grande frequenza da anni, non solo in inverno ma anche nelle altre stagioni.

È esattamente ciò che si verificherà nei prossimi giorni: l’ondata di freddo ora arrivata in Italia sarà un ricordo tra poco più di 36 ore. Dopo una domenica abbastanza fredda, seppur soleggiata, si aprirà una settimana molto più stabile e molto più gradevole. Le temperature saliranno nettamente in montagna, specie sulle Alpi occidentali, dove si prevedono anomalie di temperature notevoli. Addirittura tra 23 e 28 gennaio, si prevedono fino a 7-9°C sopra le medie del periodo sul nordovest e Sardegna. Anomalie ancor più pesanti sulla penisola iberica, fino a 12°C sopra le medie.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 21 gennaio: venti forti di tramontana al sud, ultimissimi fenomeni in Sicilia e bassa Calabria. Sereno altrove ma clima freddo, a tratti gelido di notte.

Lunedì 22 gennaio: qualche disturbo su Alpi e Prealpi, stabile altrove, temperature in lieve aumento.

Martedì 23 gennaio: anticiclone su quasi tutta Italia, temperature in aumento netto al nord

Mercoledì 24 gennaio: stabile ovunque, nebbie al nord, nubi basse sul lato tirrenico. Temperature in aumento ovunque

Giovedì 25 gennaio: poche variazioni, insiste un potente campo di alta pressione. Temperature in aumento.

Venerdì 26 gennaio: alta pressione su tutta Italia, temperature stazionarie.

Sabato 27 gennaio: poche variazioni, stabile con nebbie, nubi basse e sprazzi di Sole.

