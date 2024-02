Meteo 7 giorni: altra settimana D’ORO, due perturbazioni e tanta pioggia

Piove da diverse ore su gran parte del nord e del medio-alto Tirreno, specie su Liguria e Piemonte dove finalmente si registrano accumuli di pioggia e di neve degni di nota. Qualche giorno fa l’abbiamo definita la “rivincita del Nord-ovest”, a lungo rimasto ai margini delle varie perturbazioni arrivate nel Mediterraneo. Possiamo confermarmi che sarà senz’altro una rivincita, vista tutta la pioggia prevista nella settimana appena cominciata.

La perturbazione protagonista di questo peggioramento del tempo, tenderà a muoversi lentamente verso il canale di Sardegna, dove si approfondirà ancor di più dando vita ad un ciclone molto ampio. Questo ciclone regalerà un finale di febbraio molto turbolento sul centro-sud, con venti forti di scirocco e piogge localmente a carattere di nubifragio. Il nord Italia se la vedrà col maltempo fino a mercoledì, prima di una breve pausa.

All’apertura di marzo si esauriranno gli ultimi effetti di questo ciclone sul Meridione. Ma sembrano non esserci spiragli per l’alta pressione: nel week-end arriverà un’altra depressione da ovest, pronta a riportare la pioggia in grosse quantità su tutto il Nord-ovest e le regioni tirreniche. Insomma l’ombrello servirà, e anche parecchio, nel corso della settimana!

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 27 febbraio: piogge diffuse e forti al Nordovest, con neve fino in alta collina. Piogge anche al Nordest e regioni tirreniche fino al Lazio. Scirocco forte al sud.

Mercoledì 28 febbraio: ciclone in approfondimento sul Mediterraneo. Insistono le piogge al Nordovest, con neve abbondante sulle Alpi. Maltempo intenso sulle isole maggiori, anche con rischio nubifragi. Peggiora sul centro Italia. Scirocco intenso sul centro-sud.

Giovedì 29 febbraio: finale del mese e dell’inverno meteorologico con un ciclone a spasso per il Mediterraneo. Maltempo diffuso al sud e medio Adriatico. Rischio nubifragi tra Calabria, Basilicata, Puglia meridionale. Migliora al nord.

Venerdì 1 marzo: ultime piogge al sud e medio-basso Adriatico, il ciclone si muove verso est.

Sabato 2 marzo: nessuna tregua, nuovo peggioramento in arrivo dall’Atlantico. Nubi e piogge verso il nord e medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie.

Domenica 3 marzo: week-end di forte maltempo su tutto il nord e versante tirrenico. Nevicate copiose sulle Alpi oltre 800-1000 metri. Peggiora anche al sud.

Queste le piogge cumulate previste fino a domenica 3 marzo:

Lunedì 4 marzo: residue piogge al nord, maltempo diffuso su centro e sud, temperature in calo.

