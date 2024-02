Perturbazioni a raffica in arrivo, poi anche FREDDO

Negli ultimi due giorni è tornato il maltempo, prima al sud poi anche al nord, riportando piogge indispensabili e preziosissime su tante località. Il sud, duramente colpito dalla siccità negli ultimi mesi, ha registrato accumuli di pioggia diffusamente superiori ai 30-50 mm nell’arco di appena 24 ore, numeri che finalmente fanno respirare campagne, fiumi e montagne.

Ma come più volte annunciato, siamo solo all’inizio di una lunga fase perturbata. Il maltempo sarà nostro compagno d’avventure per tanti giorni, non solo in questo finale di febbraio ma anche nella prima settimana di marzo. L’attuale ciclone che sta coinvolgendo il nord Italia sarà responsabile di tanta altra pioggia sia al nord che sulle regioni centro-meridionali, almeno fino a venerdì 1 marzo.

Dopo il passaggio di questo ciclone, si prospettano almeno altre due perturbazioni molto ravvicinate, che non lasceranno spazio ad alcuna ripresa dell’anticiclone. La prossima perturbazione sulla tabella di marcia è prevista nel week-end, tra 2 e 3 marzo. Anche in questo avremo piogge diffuse al nord e lungo le regioni tirreniche, con neve abbondante in montagna oltre 1000-1200 metri.

Tra 5 e 6 marzo si ipotizza l’apertura di un corridoio instabile e più freddo tra Europa centrale e Mediterraneo. Il modello americano GFS mostra l’arrivo di un’altra perturbazione da ovest, a cui si sovrapporrà aria più fredda che ci porterà in un’atmosfera invernale. In questo frangente la quota neve potrebbe scendere ben al di sotto dei 1000 metri su Alpi e Appennini!

Le anomalie di temperatura previste tra 4 e 6 marzo mostrano con più chiarezza il calo delle temperature su tutta Italia. L’aria fredda proveniente da est potrebbe far scendere le temperature di almeno 1-4°C sotto le medie del periodo.