Pasqua tra caldo anomalo e maltempo, poi cosa succederà?

Le mappe a medio e lungo termine in nostro possesso confermano l’arrivo di un periodo abbastanza concitato ed interessante dal punto di vista atmosferico in Italia.

Brevemente: tra martedì 26 e mercoledi 27 marzo la nostra Penisola vedrà il transito di due distinte perturbazioni che interesseranno soprattutto il nord e il centro. A seguire si conferma un parziale rinculo ad ovest da parte della vasta depressione che si assesterà sull’Europa occidentale tra le giornate di giovedi 28 e domenica 31 marzo. Questa mossa invierà correnti molto miti dai quadranti meridionali verso l’Italia, con effetti molto diversi tra nord, centro e sud.

Vediamo il tutto tramite la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di Pasqua, ovvero domenica 31 marzo:

Una zona di alta pressione si ergerà più ad est, ma riuscirà a proteggere le regioni meridionali e parte di quelle centrali che avranno un tempo abbastanza stabile e contrassegnato da una mitezza esasperata, che in alcune circostanze potrebbe sfociare in caldo anomalo. Un tempo completamente diverso sarà presente invece al nord, dove domineranno nubi e precipitazioni.

Vediamo il tutto tramite la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata di PASQUA, secondo gli ultimissimi aggiornamenti:

E’ evidente la dicotomia climatica che sarà presente in Italia nella giornata festiva: al nord e sulla Toscana condizioni di maltempo con probabili piogge; sul resto delle regioni centrali e al sud tempo soleggiato e molto mite, se non addirittura caldo in prossimità delle aree estreme.

Cosa succederà in seguito? Anche in questo caso le mappe hanno le idee abbastanza chiare e mostrano l’evoluzione della depressione a levante, che nei primi giorni di aprile potrebbe essere centrata proprio sull’Italia. Di seguito, la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 3 aprile:

Rispetto alla cartina inerente alla giornata di Pasqua, notiamo come le configurazioni bariche si siano spostate più a levante. In altre parole, la depressione finirà proprio sull’Italia e l’alta pressione si porterà più ad est, uscendo dalla sfera di influenza anche del nostro meridione.

I primi giorni di aprile, di conseguenza, potrebbero essere caratterizzati da un clima instabile, se non del tutto perturbato sull’Italia e con temperature in calo specie laddove le precipitazioni saranno più probabili.