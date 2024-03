Confermato il primo ciclone della settimana Santa, ecco le regioni colpite

Sembrano non esserci più dubbi sul deciso peggioramento delle condizioni meteo della Settimana Santa, in particolar modo da martedì 26 marzo. Tutti i centri di calcolo concordano sull’arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche su tutta l’Europa occidentale, a seguire anche sul Mediterraneo con l’avvio della prossima settimana, seppur qualche fenomeno già si farà largo nel corso di questo fine settimana.

In effetti, già tra sabato sera e domenica, assisteremo a locali acquazzoni e forti temporali prima al Nord, poi anche sulle regioni adriatiche dove non mancherà anche qualche isolata grandinata. Si tratterà di un veloce fronte freddo proveniente dal centro Europa che darà il via a una serie di ondate di maltempo che si concretizzeranno tra martedì 26 e giovedì 28 marzo.

In particolare, spiccano almeno due depressioni piuttosto profonde, una tra martedì e mercoledì e l’altra nel corso di giovedì e le prime ore di venerdì. Tra le due spicca senz’altro il ciclone atteso da martedì che porterà piogge diffuse su buona parte d’Italia, fortissime raffiche di vento e anche temporali molto estesi che potrebbero dar luogo a locali nubifragi e grandinate.

Questo ciclone, infatti, potrebbe coinvolgere buona parte del nord e del Medio Alto Tirreno, scatenando piogge piuttosto intense con accumuli localmente superiori ai 100 o 150 mm di pioggia nell’arco di 24-36 ore. Trattandosi di un ciclone proveniente da ovest e che si approfondirà rapidamente tra il Mar Ligure e l’Alto Tirreno, è chiaro che avremo un maggior coinvolgimento di regioni come Lazio, Toscana, Liguria centro-orientale, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Triveneto. Secondo gli ultimi aggiornamenti non escludiamo che questo ciclone possa raggiungere un minimo di pressione vicino ai 985hPa, un valore decisamente basso per il periodo.

Passata questa depressione, ne arriverà un’altra ancora che potrebbe coinvolgere direttamente le regioni del Nord con altre piogge e altri forti acquazzoni a ridosso dei monti. In tutto questo, avremo nevicate solo in alta quota, come se ci trovassimo in una comune ondata di maltempo di stampo autunnale.