Caldo africano punta l’Italia, ecco le regioni dove farà più caldo a Pasqua

La primavera avanza a grandi falcate e già in queste ultime ore ci sta regalando temperature di tutto rispetto, anche superiori ai 20°C, nonostante non ci troviamo sotto masse d’aria particolarmente calde. Il maltempo dei prossimi giorni, soprattutto quello atteso tra martedì e venerdì, (Primavera per poco, prossima settimana con nubifragi su mezza Italia) contribuirà a un calo delle temperature (Tanta neve in arrivo sulle Alpi settimana prossima) e al ritorno delle piogge su buona parte della nostra penisola, ma è bene ricordare che il caldo resterà in agguato e pronto nuovamente ad attraversare la nostra penisola.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, diventa sempre più probabile il ritorno dell’anticiclone nordafricano sul finire di marzo, quindi proprio a ridosso di Pasqua, garantendo tempo stabile, soprattutto molto mite, nel pieno delle festività pasquali su gran parte d’Italia ma con alcune eccezioni.

Le perturbazioni atlantiche tenderanno a scivolare con più facilità su Spagna, Portogallo e Marocco, permettendo la risalita dell’anticiclone nordafricano sulla nostra penisola, con obiettivo principale il Sud Italia e le isole maggiori. Insomma, diventa sempre più probabile il ritorno della stabilità e del clima molto mite tra il 30 e il 31 marzo, a cui aggiungiamo probabilmente anche la giornata di Pasquetta, che quest’anno cadrà il 1° aprile.

Sia Pasqua che Pasquetta, dunque, potrebbero rivelarsi due giornate molto stabili su buona parte d’Italia e soprattutto particolarmente calde, con temperature massime che rischiano di superare addirittura i 27 o anche i 28°C sulle regioni adriatiche e del Sud.

Ecco le anomalie di temperatura del giorno di Pasqua:

Eloquenti le anomalie previste sia nella giornata di Pasqua che nella giornata di Pasquetta. Al momento si prevedono anomalie fino a 15°C in più sulle regioni meridionali rispetto alle tipiche medie del periodo nella giornata di Pasquetta. Questo significa che potremmo raggiungere temperature al suolo vicino ai 28 o addirittura 29°C, praticamente temperature simil estive!

Ecco le anomalie del giorno di Pasquetta:

Il ritorno del caldo sul finire di marzo diventa sempre più probabile, seppur ci sia qualche dubbio sulla disposizione principale di queste grandi figure bariche, che potrebbe variare e spostare geograficamente la previsioni. Nei prossimi giorni avremo senz’altro un quadro più chiaro della situazione per quanto concerne il tempo di Pasqua e Pasquetta.