Meteo 15 giorni: fine mese all’insegna del MALTEMPO su molte regioni

Godiamoci questa breve fase di sole e bel tempo perchè non durerà a lungo. Domenica 24 marzo una prima perturbazione agirà sull’Italia portando alcune precipitazioni anche a sfondo temporalesco, ma sarà dalla settimana prossima che il maltempo potrebbe tornare a dettare legge sull’Italia, con tanta pioggia e neve in montagna, anche se in un contesto termico non particolarmente freddo. Dalle mappe in nostro possesso sembra ripresentarsi il pattern di inizio mese; una sorta di dejavu che dovrebbe accompagnarci fino ai primi giorni di aprile.

La prima mappa che vi mostriamo risulta davvero eloquente; si tratta della media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 27 marzo:

L’alta pressione leverà le tende dall’Europa occidentale, dove prenderà piede una vasta e complessa saccatura con al suo interno un intenso sistema frontale. Il maltempo accosterà l’Italia da ovest ed interesserà quasi tutte le nostre regioni con tanta pioggia e neve sulle Alpi.

A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata, ovvero mercoledi 27 marzo. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Ad eccezione del settore ionico dove la probabilità di pioggia si manterrà bassa, sul resto d’Italia la medesima probabilità sarà anche elevata dove vedete il colore tendente al rosso. Una situazione di maltempo che terrà sotto scacco molte regioni italiane, specie il centro e il nord. Il contesto termico non sarà freddo in quanto la corrente portante sarà sud-occidentale, di conseguenza abbastanza mite.

La lacuna barica che si insedierà sull’Europa centro-occidentale dovrebbe restare sul posto fino al termine del mese di marzo e condizionare anche il periodo pasquale. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 30 marzo:

Pochi commenti da fare. Il settore centro-settentrionale italico (segnatamente il Tirreno, le aree interne e il nord) resterà esposto a perturbazioni da ovest che a fasi alterne si succederanno, rendendo il tempo instabile, se non del tutto perturbato su queste aree. Il tempo sarà invece migliore al sud, sulla Sicilia e sul medio-basso Adriatico dove le temperature si manterranno molto miti, stante le correnti di matrice meridionale.