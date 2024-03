Quanto incidono le ISOLE di CALORE sul riscaldamento globale?

Le isole di calore urbano (UHI), ovvero le aree localizzate all’interno delle città o delle regioni metropolitane che sperimentano temperature significativamente più elevate rispetto alle zone rurali circostanti, hanno un impatto sia a livello locale che globale. Ecco una breve analisi:

Effetto sul Clima Locale: Aumento delle temperature : Le UHI possono innalzare le temperature locali di diversi gradi Celsius, influenzando la salute umana, il consumo energetico e la qualità dell’aria.

: Le UHI possono innalzare le temperature locali di diversi gradi Celsius, influenzando la salute umana, il consumo energetico e la qualità dell’aria. Modifiche nei modelli di precipitazione : Le UHI possono influenzare i modelli meteorologici locali, potenzialmente portando a cambiamenti nella distribuzione delle precipitazioni.

: Le UHI possono influenzare i modelli meteorologici locali, potenzialmente portando a cambiamenti nella distribuzione delle precipitazioni. Stress termico : Le UHI aggravano lo stress termico per i residenti, soprattutto durante le ondate di calore.

: Le UHI aggravano lo stress termico per i residenti, soprattutto durante le ondate di calore. Impatto sugli ecosistemi: Le UHI influenzano la crescita delle piante, la fauna selvatica e i corpi idrici all’interno delle città. Impatto sul Clima Globale: Sebbene le UHI abbiano un impatto significativo a livello locale, il loro contributo al riscaldamento globale è relativamente piccolo rispetto alle emissioni di gas serra.

Le UHI non contribuiscono direttamente all’effetto serra, che è principalmente guidato dai gas serra (ad esempio, anidride carbonica, metano).

Tuttavia, le UHI influenzano indirettamente il clima globale attraverso l’influenza sui modelli meteorologici locali, il consumo energetico e la pianificazione urbana. Strategie di Mitigazione: Pianificazione urbana : Progettare città con spazi verdi, superfici riflettenti e materiali da costruzione efficienti può mitigare le UHI.

: Progettare città con spazi verdi, superfici riflettenti e materiali da costruzione efficienti può mitigare le UHI. Vegetazione : Piantare alberi e creare tetti verdi può contribuire a raffreddare le aree urbane.

: Piantare alberi e creare tetti verdi può contribuire a raffreddare le aree urbane. Tetti e pavimenti riflettenti : L’utilizzo di materiali riflettenti riduce l’assorbimento del calore.

: L’utilizzo di materiali riflettenti riduce l’assorbimento del calore. Edifici ad alta efficienza energetica: Ridurre il consumo energetico aiuta a mitigare le UHI.

La città di Torino in Italia è stata oggetto di uno studio interdisciplinare condotto dalla Fondazione CMCC che ha esaminato l’isola di calore urbano (UHI). Questo fenomeno si verifica quando le temperature nelle aree urbane sono significativamente più alte rispetto alle zone rurali circostanti. Le città dense e urbanizzate sono particolarmente colpite dalle UHI, e questo effetto è più evidente durante le ondate di calore. In generale, le città densamente popolate e urbanizzate richiedono strategie di adattamento per affrontare gli impatti delle UHI, migliorando la pianificazione urbana, aumentando le aree verdi e promuovendo edifici ad alta efficienza energetica.

Lo stress termico si riferisce alla condizione in cui il corpo umano è sottoposto a temperature estreme o a un ambiente caldo e umido. Questo può accadere quando la temperatura dell’aria è significativamente superiore alla temperatura corporea normale (circa 37°C o 98.6°F).

Per ridurre l’effetto isola di calore urbano (UHI) e mitigare l’aumento termico nelle aree urbane, possiamo adottare diverse strategie:

Utilizzo di Materiali Adeguati: Pavimentazioni Riflettenti : Scegliere materiali da costruzione e pitture a ridotto assorbimento di calore. Ad esempio pavimentazioni chiare e riflettenti possono ridurre il riscaldamento.

: Scegliere materiali da costruzione e pitture a ridotto assorbimento di calore. Ad esempio pavimentazioni chiare e riflettenti possono ridurre il riscaldamento. Asfalto Chiaro: Evitare l’uso di asfalto scuro, che tende ad assorbire una quantità significativa di calore. Aumento del Verde Urbano: Piantare Alberi e Arbusti : Aumentare le superfici delle aree verdi all’interno delle città, che raffreddano l’ambiente anche di 2-3°C rispetto alle aree cementate circostanti.

: Aumentare le superfici delle aree verdi all’interno delle città, che raffreddano l’ambiente anche di 2-3°C rispetto alle aree cementate circostanti. Coperture Erbacee: Creare spazi verdi sui tetti degli edifici. Pianificazione Urbana Attenta: Distribuzione del Verde : Pianificare attentamente la distribuzione degli spazi verdi in città.

: Pianificare attentamente la distribuzione degli spazi verdi in città. Riduzione delle Superfici Impermeabili: Limitare la sostituzione delle superfici naturali con strutture impermeabili come strade e edifici. Controllo delle Emissioni Inquinanti: Ridurre le emissioni da veicoli a motore a combustione e altre fonti inquinanti. Promozione di Energia Rinnovabile: Investire in fonti di energia pulita per ridurre l’uso di combustibili fossili. Misure Tecniche per Migliorare la Dispersione dell’Inquinamento Atmosferico: Adottare tecnologie e strategie per migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento.

In sintesi, una pianificazione urbana oculata, l’uso di materiali adeguati e la promozione del verde urbano sono fondamentali per affrontare l’effetto UHI e ridurre l’aumento termico nelle città.